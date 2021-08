Anke Menzendorf aus Flensburg: So verbringt sie ihren Urlaub auf Usedom

Heringsdorf

Erstmals auf Usedom im Urlaub, ist Anke Menzendorf aus Flensburg. Erst vor einem Jahr funkte es zwischen ihr und Partner Peter Paßmann bei einem Baumarktbummel. „Ihre strahlenden Augen hatten mir es sofort angetan“, so der in einem Kraftwerk tätige Mann. In der ersten Urlaubswoche wurde in Peenemünde das Kraftwerk und das U-Boot inspiziert. „Sehr gut hat mir die neue Koserower Seebrücke gefallen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aber auch der Fisch bei den Salzhütten war großartig. Bei Sommerwetter lockte ein Bad in der Ostsee“, so die lebenslustige Rentnerin. Auch der Trip zum Wasserschloss Mellenthin und dem Nepperminer Fischpalast per Fahrrad, gefiel ihr sehr. In ihrer Freizeit liest sie gerne Krimis und Familiengeschichten. Besondere Freude empfindet sie, wenn sie Tochter Jenny mit Familie sowie die Enkel Lieke (7) und Jonas (3) trifft.

Von Gert Nitzsche