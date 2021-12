Anklam: 17-Jähriger stiehlt von Bekanntem den Pkw

Anklam

So sollte die Party nicht enden: In der Nacht zu Heiligabend wurde in Anklam ein Pkw Golf (Kennzeichen VG-L 349) gestohlen. Laut Polizei kennen sich der Geschädigte und der Täter. Der 17-Jährige war beim Fahrzeughalter zu Besuch in der Anklamer Schulstraße. Zusammen feierte man in der Wohnung. Gegen 2 Uhr war Partyende.

Als der Gastgeber gegen 6.30 Uhr wieder wach wurde, bemerkte er, dass der 17-Jährige nicht mehr da war. Außerdem fehlte sein Fahrzeugschlüssel und vom Pkw fehlte jede Spur. Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige wohl eine namentlich nicht bekannte Freundin in Rostock hat. Deshalb schließt die Polizei nicht aus, dass er sich mit dem Fahrzeug auf dem Weg zu ihr gemacht hat.

Zeugen, die den Golf gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeihauptrevier Anklam unter 03971-2512224 oder in jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von -