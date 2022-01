Anklam

Die Stadt Anklam wagt sich an ein weiteres stadtbildprägendes Neubauvorhaben. Im Spätsommer will die W&N Immobilien-Gruppe am Peeneufer mit dem Bau des „Hansequartier I“ starten. Auf der knapp 4000 Quadratmeter großen am Bollwerk zwischen der Peen- und der Burgstraße gelegenen Freifläche, auf der in der Vergangenheit regelmäßig Trödelmärkte abgehalten wurden, soll das hufeisenförmige Viertel mit 43 Wohn- und 14 Gewerbeeinheiten sowie 41 Parkplätzen entstehen. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2024 geplant.

Hochwertiger Wohnraum stark nachgefragt

„Wir haben unser Projekt lange und intensiv vorbereitet“, erklärte am Mittwoch W&N-Geschäftsführer Knud Wilden. „Jetzt kommen wir von der kalten in die heiße Phase.“ Mit diesen Worten übergaben Wilden und der zuständige Architekt Nicolaus Wöhlk aus Kühlungsborn die Bauunterlagen an Anklams Bürgermeister Michael Galander (IfA), der die Akten an das Bauamt des Landkreises weiterreichen will. „Wir hoffen, dass in drei bis vier Monaten die Baugenehmigung vorliegt“, so Galander. Die auf dem Areal vorhandenen Bäume sollen schon in diesem Frühjahr gefällt und die Flohmärkte künftig auf die Fläche nordöstlich der Peenstraße verlegt werden.

Hier das betreffende Baufeld südwestlich des Aufgangs zur Fußgängerbrücke. Die vorhandenen Bäume sollen schon in diesem Frühjahr gefällt werden. Quelle: W&N Immobilien-Gruppe

„Wir werden in das ,Hansequartier I’ 16 bis 18 Millionen Euro investieren“, informierte Knud Wilden. „Der zweite Bauabschnitt ,Hansequartier II’, der sich später in Richtung der Straßenbrücke/B 109 anschließen wird, umfasst noch einmal eine Investitionssumme von 12 bis 14 Millionen Euro.“

Bauen in modernem hanseatischen Stil

Eine Besonderheit des Neubaukomplexes ist der moderne hanseatische Baustil, der sich an das mittelalterliche Stadtbild anlehnt. Planer Nicolaus Wöhlk, so heißt es, habe das Gebäude-Ensemble „sehr differenziert und lebendig“ ausgestaltet und statt ursprünglich 14 nun 17 individualisierte Fassaden an den drei Straßenseiten entworfen. Zwei charakteristische Ecktürme fassen die flussseitigen Fassaden ein. Zu den Straßen hin sind fast ausschließlich Loggien vorgesehen, wohingegen auf dem Innenhof Balkone und Terrassen angeordnet werden sollen.

Rechnen in drei bis vier Monaten mit der Baugenehmigung (von rechts): Investor Knud Wilden, Bürgermeister Michael Galander, Planer Nicolaus Wöhlk und Bürgervorsteher Andreas Brüsch. Quelle: Tom Schröter

„Der Bedarf an hochwertigem Wohnraum, von dem es bisher relativ wenig in Anklam gibt, ist sehr groß. Dies hat unsere Bedarfsermittlung ergeben“, berichtete Knud Wilden. Zudem sei die Lage unmittelbar an der Peene attraktiv. „Auch Gewerberäume sind hier begehrt. Mit der Belegung der Geschäfte wollen wir für einen Mix sorgen, der nicht in Konkurrenz zu den Geschäften am neu gestalteten Marktplatz tritt.“ Im Gespräch seien Waren des täglichen Bedarfs, Modeboutiquen, eine Kaffeerösterei nach Wiener Art sowie Außengastronomie.

„Stadt Anklam mit großem Potenzial“

Bürgervorsteher Andreas Brüsch sparte nicht mit Vorschusslorbeeren. „Wir freuen uns, Sie in Anklam zu haben“, sagte er in Richtung Wilden. Nach mehreren vergeblichen Anläufen zur Bebauung des Uferareals sei nun endlich „ein verlässlicher Partner“ gefunden worden. Wilden wiederum sieht „in Anklam ein großartiges Entwicklungspotenzial“. Unter anderem mit der aktuellen Marktbebauung, der Infrastruktur sowie den neuen Firmensiedelungen sei die Lilienthal-Stadt „ein Leuchtturm und ein Beispiel dafür, was in Vorpommern möglich ist“.

Diese Ansicht zeigt das fertige neue Wohnviertel von der Peenstraße aus. Quelle: Animation: Planungsgruppe Wöhlk

Die W&N Immobilien-Gruppe mit Sitz in Warnemünde/Dachau/Berlin ist laut Wilden als Projektentwickler und -vermarkter seit 1997 in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Millionen-Projekte seien seither zum Beispiel in Kühlungsborn, Warnemünde, Börgerende und in Ahlbeck umgesetzt worden.

„Wir halten die Stadt Wolgast ebenfalls für einen sehr sehr guten Standort, der auch noch den Bereich Tourismus abdecken kann“, so der Geschäftsführer. W&N habe sich hier zum Beispiel für die Entwicklung des nördlichen Teils der Schlossinsel interessiert. „Allerdings haben uns in Wolgast die Transparenz und die Unterstützung gefehlt, die wir in Anklam erfahren haben.“

Von Tom Schröter