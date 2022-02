Anklam: Aus für Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt

Greifswald/Anklam

Schlechte Nachrichten für Menschen, die Hilfe brauchen: Die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt für den südlichen Teil des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit Sitz in Anklam musste zum Jahresende ihre Arbeit einstellen. Drei Jahre lang baute die Caritas diese Anlaufstelle mit Mitteln des Bundesmodellprojektes „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“ auf. Betroffene wurden beraten, Netzwerke etabliert, Fachleute geschult, Fortbildungen zum Erkennen und Handeln bei sexueller Gewalt in Kitas und in Schulen angeboten. Auch ein Gruppentreffen betroffener Mädchen wurde in Anklam eingerichtet und begleitet.

„Doch Ende 2021 kam dann das Aus“, sagt Sandra Oehler, Leiterin des Caritas-Regionalzentrums Greifswald. Das Land Mecklenburg-Vorpommern habe keine Gelder für die Weiterführung der Beratungsstelle in den Doppelhaushalt 2022/2023 eingestellt, so dass die Finanzierung der Arbeit einer Mitarbeiterin nicht mehr möglich sei. Sie war für drei Jahre befristet eingestellt.

Zwischenfinanzierung ist schwierig

„Opfer von sexueller Gewalt im ländlichen Raum werden somit alleingelassen. Das ist nicht hinnehmbar. Das Land darf diese Menschen nicht einfach vergessen“, fordert Oehler. Die Caritas in Vorpommern sei zurzeit bemüht, eine Zwischenfinanzierung zu finden, in der Hoffnung, dass das Land wieder in die Finanzierung einsteigt. „Bislang ohne Erfolg“, bedauert sie.

Die Caritas betreibt seit langem eine Fachberatungsstelle für Betroffene von sexueller Gewalt in Greifswald. Dabei habe sich gezeigt, dass ein solches Angebot auch im ländlichen Raum dringend notwendig ist. „Seit Jahren kämpfen wir um eine bessere Finanzierung und um die Ausweitung der Angebote im ländlichen Raum. Durch die Bundesmittel war es endlich gelungen, im südlichen Landkreis für die Bereiche Wolgast, Anklam, Pasewalk und Usedom eine zusätzliche Beratungsstelle zu eröffnen. Seit wir vor Ort waren, haben immer mehr Menschen bei uns Hilfe gesucht“, so Oehler. Es sei eine gut funktionierende Struktur aufgebaut worden, die nun brachliege. „Es ist sehr bitter, dass die Menschen dort jetzt wieder von Unterstützung abgeschnitten sind. Für viele ist die Fahrzeit nach Greifswald und zurück einfach eine zu große Hürde“, verdeutlicht sie. Mit der Beratungsstelle in Greifswald könne die Caritas wegen der langen Fahrzeiten den Bedarf im südlichen Landkreis aber genauso wenig auffangen.

Insgesamt 133 Betroffene beraten

Die Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt habe im Jahr 2021 insgesamt 133 Betroffene beraten, 46 von ihnen kamen aus dem Einzugsgebiet der jetzt geschlossenen Beratungsstelle in Anklam. Im Vergleich zu den beiden ersten Projektjahren war hier – wie auch in der Beratungsstelle Greifswald selbst – eine Steigerung der Fallanfragen zu verzeichnen. Bei den 46 Beratungsfällen im mittleren und südlichen Landkreis waren laut Caritas 24 Kinder (0-13 Jahre), acht Jugendliche (14-17 Jahre) und 14 Erwachsene betroffen. Die Beratungsstellen werden in Mecklenburg-Vorpommern über eine Festbetragsfinanzierung gefördert. Dabei werde 2022 eine 40-Stunden-Stelle mit Personalkosten in Höhe von maximal 27 747 Euro vom Land gefördert.

Die Caritas bezahle allerdings nach Tarif. Für die benötigten Fachkräfte entstünden so Personalkosten in Höhe von ca. 65 000 Euro. Die Differenz werde größtenteils durch kirchliche Eigenmittel, Stiftungsmittel und Geld vom Landkreis finanziert. Die Arbeit der Greifswalder Beratungsstelle gewährleisten zwei Mitarbeitende mit zusammen 50 Stunden pro Woche.

Von OZ