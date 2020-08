Anklam

Jörg Brinkmann blickt zufrieden auf die kräftigen krautigen Pflanzen auf seinem Acker. Der Forstwirt und Gärtner baut auf den etwa fünf Hektar großen Versuchsflächen unweit von Spantekow (Vorpommern-Greifswald) Russischen Löwenzahn an. Der Geschäftsführer der Baumschule Spantekow gehört zu den aktuell zehn regionalen Partnern des Forschungslabors der Continental AG: dem Taraxagum Lab im rund 19 Kilometer entfernten Anklam.

Seit gut anderthalb Jahren wird in dem dort stehenden Neubau am südlichen Stadtrand der Peene-Stadt intensiv geforscht. Das ehrgeizige Ziel des Reifenherstellers aus Hannover ( Niedersachsen): Aus der Wildpflanze soll in einigen Jahren in großem Stil Naturkautschuk gewonnen werden. Konkret: aus den 15 bis 25 Zentimeter langen Wurzeln des Wolfsmilchgewächses.

240 000 Mitarbeiter in 59 Ländern 44,5 Milliarden Euro hat die Continental AG weltweit im vergangenen Jahr mit ihren aktuell rund 240 000 Mitarbeitern in 59 Ländern umgesetzt. Das Geschäftsfeld Reifendes 1871 gegründeten Technologieunternehmens verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Conti ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2019 mit mehr als 56 000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,7 Milliarden Euro. Das Forschungs- und Versuchslabor zur Extraktion von Kautschuk aus Russischem Löwenzahn – Taraxagum Lab – hat aktuell acht Mitarbeiter. Es steht auf einem 30 000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet am südlichen Stadtrand von Anklam. Conti besitzt eine Option für weitere 35 Hektar Fläche, um hier perspektivisch eine industrielle Anlage in vier Schritten errichten zu können.

Taraxagum ist ein Kunstwort. Es wurde von der Bezeichnung Taraxacum, wie die Pflanze auch genannt wird, abgeleitet. Seit nunmehr fast 14 Jahren arbeitet der Konzern unter anderem mit dem Fraunhofer Institut IME im nordrhein-westfälischen Münster an diesem Projekt. Rund 35 Millionen Euro – 11,5 Millionen davon soll das Land MV beisteuern – investiert die Continental AG allein in den Anklamer Forschungsstandort. „Mittlerweile haben wir acht Mitarbeiter“, erläutert Standortleiter Dr. Carsten Venz.

Trockenheit ist großes Problem

„Wir wären gern schon ein Stück weiter“, räumt der promovierte Chemiker ein. Doch vor allem die Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren, die Beseitigung anderer Unkräuter und fehlendes Saatgut stellen die Wissenschaftler vor Probleme. Anspruchsvoll ist auch die Entwicklung spezieller Erntetechnik, die dem Kartoffelroden ähnele, so Venz.

Von den Landwirten lernen die Forscher, wie man die Erde und unerwünschten „Beifang“, beispielsweise Steine und alte Kunststoffbänder von Heuballen, entfernen kann. Zudem machen ihnen die holzigen Wurzeln vieler Beikräuter zu schaffen. Venz ist deshalb glücklich, engagierte Mitstreiter, wie Brinkmann, zu haben. Dessen Erfahrungen im Forstbereich – er arbeitet unter anderem mit 40 Baumarten – sind extrem wichtig.

Unkräuter per Hand beseitigt

Der Spantekower bewässert seine Löwenzahn-Versuchsflächen, die er gegenüber 2019 von zehn auf fünf Hektar verkleinert hat, intensiv. „Aufgrund der Trockenheit in den vergangenen zwei Jahren müssen wir das Doppelte bis Dreifache an Brunnenwasser aufwenden“, so der Fachmann. Zudem werde hier, wie in Forstbaumschulen üblich, das Unkraut noch per Hand beseitigt.

Doktorandin Sonja Lüer (27) im Forschungslabor „Taraxagum Lab“ der Continental AG in Anklam präsentiert eine künstliche Löwenzahnpflanze. Quelle: Christian Rödel

Ein Berg an Arbeit

Auch dies gehöre zu den Erfahrungen beim Löwenzahn-Projekt, so Venz. Materialwissenschaftlerin Sonja Lüer beschäftigt sich in Anklam derweil mit der präzisen Erfassung der Qualität der angelieferten Grünmasse. Die angehende Doktorandin steht vor einem Berg an Arbeit. Einblick in die Funktionsweise der Extraktionsanlage gibt es für die Öffentlichkeit derweil nicht.

So wird Naturkautschuk gewonnen Aus den 15 bis 25 Zentimeter langen Wurzeln des Russischen Löwenzahns gewinnt man Naturkautschuk. Das Ernten der Wildpflanze ähnelt dem Kartoffelroden. Um den weiß-milchigen Saft, der zu gelb-bräunlichen Flocken wird, aus der Biomasse extrahieren zu können, bedarf es mehrerer Reinigungsstufen. Auf Förderbändern werden Steine, größere Erdklumpen, andere Unkräuter und Kunststoffreste entfernt. Vor dem Extrahieren – der genaue Vorgang unterliegt der Geheimhaltung – erfolgt nochmals ein Reinigungsprozess, um letzte Erdreste zu beseitigen. Die Wurzeln werden trocken eingelagert, denn sie dürfen nicht faulen. Dann werden sie gewaschen. Dem gewonnenen Ausgangsmaterial für Gummi wird ein sogenanntes Alterungsschutzmittel zugesetzt, denn es ist sehr lichtempfindlich und reagiert auf den in der Luft enthaltenen Sauerstoff. Drei bis fünf Prozent der Löwenzahn-Pflanze sind Naturkautschuk. Zum Vergleich: In einem Pkw-Reifen stecken ein bis drei Kilogramm Kautschuk.

Fakt ist: Von den jetzt geplanten 150 Hektar Anbaufläche mit Russischem Löwenzahn in Vorpommern ist man noch sehr weit entfernt. Aktuell sind es fast 50 Hektar – ein Plus von mehr als 20 Hektar gegenüber 2018. Gleiches gilt für die geplanten Erträge von 600 Kilogramm bis zu einer Tonne Naturkautschuk pro Hektar. Größenordnungen, um mit den asiatischen Plantagen konkurrieren zu können.

Anklamer Naturkautschuk, der aus Russischem Löwenzahn gewonnen wurde. Quelle: Christian Rödel

„Es handelt sich um ein praxistaugliches, ökologisches Verfahren. Doch Forschung bedeutet auch Unwägbarkeiten und Rückschläge“, betont Standortchef Venz. Die Eigenschaften des in Anklam hergestellten Naturkautschuks stehen dem in den Tropen gewonnenen Rohstoff in nichts nach. In einer Kleinserie wurde das leicht bräunliche Material für die Laufflächen von mehr als 1000 Fahrradreifen, „Urban Taraxagum“, bereits eingesetzt.

Dr. Carsten Venz, Standortleiter der Continental AG Lab Anklam, zeigt einen der Fahrradreifen, deren Lauffläche auch aus Anklamer Kautschuk besteht.. Quelle: Christian Rödel

Und aus Hannover gibt es eine klare Ansage: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt der Pressesprecher der Conti-Reifensparte, Klaus Engelhart. Die Löwenzahn-Tüftler wissen um die großen Erwartungen der Menschen in der 13 000-Einwohner-Stadt Anklam. Dessen Bürgermeister Michael Galander (Initiativen für Anklam) weiß, welche Unwägbarkeiten Forschungsprojekte aufweisen. Doch er bleibt „absolut optimistisch: Continental wird alles daransetzen, eine industrielle Kautschukgewinnung zu realisieren.“

Galander hält in vier bis fünf Jahren eine industrielle Anlage mit rund 100 Arbeitsplätzen für realistisch. Eine Fläche von 35 Hektar im unmittelbaren Umfeld hat sich das Taraxagum Lab als Option für Bauland derweil gesichert.

Von Volker Penne