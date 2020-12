Greifswald/Anklam

15 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 30. November bis 6. Dezember 2020 im Kreißsaal der Universitätsklinikums in Greifswald geboren worden. Darunter waren vier Mädchen und elf Jungen sowie ein Zwillingspärchen, das am Freitag geboren wurde. Weitere Einzelheiten wurden aus dem Klinikum nicht gemeldet. Fotografen dürfen das Haus auf Grund der Hygienebestimmungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie derzeit nicht betreten. Das Klinikum bittet um Verständnis.

Vier Babys aus Anklam

Aus dem Ameos Klinikum in Anklam wurden vier Geburten gemeldet. Am 1. Dezember um 14.01 Uhr gab John Paul Hagen aus Trassenheide den ersten Schrei seines Lebens von sich. Er brachte bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern immerhin 3800 Gramm auf die Waage. Auf ihn folgte am Tag darauf um 1.015 Uhr Lotta Sass aus Bansin mit 51 Zentimetern und 3290 Gramm.

Juna Rosalia Frieda Kammel aus Bömitz zauberte ihren Eltern am 5. Dezember um 4 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Für sie wurden 54 Zentimeter und 4000 Gramm notiert. Am selben Tag wurde um 13.05 Uhr Theo Kreutzer aus Wolgast geboren. Seine ersten Körpermaße: 53 Zentimeter und 3470 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht erwähnt werden konnten beziehungsweise sollten.

Von Jens-Peter Woldt