Anklam/Greifswald

In der Zeit vom 1. bis 13 Februar haben Anklam, Greifswald und Usedom wieder Nachwuchs begrüßt. Anfang Februar haben acht Babys im Ameos Klinikum Anklam das Licht der Welt erblickt. Eine von ihnen ist die kleine Elena Seifert. Sie kam pünktlich zu Beginn des Februars zur Welt: Am 1. Februar um 15.38 Uhr wurde sie in Anklam geboren. Bei ihrer Geburt wog sie 2190 Gramm und maß 42 Zentimeter. Sie wird in Korswandt zu Hause sein.

Ein paar Tage später, am 5. Februar, erblickte auch Franek Moscinski das Licht der Welt. Der kleine Heringsdorfer tat seinen ersten Schrei um 17.16 Uhr. Er brachte 3720 Gramm auf die Waage und war bei seiner Geburt 54 Zentimeter groß.

In der Nacht zum 8. Februar wurde die kleine Elly Amanda Anneliese Bluhm aus Ulrichshorst geboren. Bei ihrer Geburt wog sie 4340 Gramm und maß 55 Zentimeter. Zwei Tage später, am 10. Februar, kam Constantin Kunz zur Welt. Er brachte 3480 Gramm auf die Waage und maß 50 Zentimeter. Er wird in Ziethen zu Hause sein.

Zur Galerie Diese Babys wurde in der 5. und 6. KW in Anklam und Greifswald geboren

Hausgeburt auf Usedom

In der 6. Kalenderwoche des Jahres 2022 kamen an der Unimedizin Greifswald zwölf Kinder zu Welt – sieben Mädchen und fünf Jungen. Einer von ihnen war Theo Henry Heller aus Zempin. Er wurde am 10. Februar um 8.47 Uhr geboren. Mit 3685 Gramm und einer Körperlänge von 49 Zentimetern beginnt er das Abenteuer Leben. Sowohl seine Eltern als auch seine Schwester Greta sind überglücklich.

Fjell Pepe Lehmann aus Brook bei Alt Tellin kann sich als Sonntagskind bezeichnen, denn er wurde am 13. Februar in den eigenen vier Wänden geboren. Um 7.14 Uhr erblickte er mit 3220 Gramm und 50 Zentimetern Körperlänge das Licht der Welt.

Wir gratulieren allen Eltern und wüschen ihren Kindern alles Gute!

Von jk