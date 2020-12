Anklam/Zinnowitz

Das nackte Chaos am Morgen danach! Beinahe vollständig entkleidet agieren zwei Männer auf der Theaterbühne, das Geschehen entbehrt nicht einer gewissen Skurrilität. Die Situation, mit lediglich einem gedruckten „Spiegel“-Magazin inklusive Angelika-Merkel-Cover-Foto vorm Genital, bescherte Schauspieler Sebastian Hildebrand zunächst einiges Grübeln. „Das Ungewohnte als vermeintlich normale Spielsituation anzunehmen, war zunächst nicht ganz ohne“, berichtet der 32-Jährige.

Dennoch habe das Zusammenspiel mit Torsten Schemmel, Paola Brandenburg und Fabienne Baumann die ungewohnte Atmosphäre, in „Zwei Männer ganz nackt“ ohne fast alles zu spielen, rasch aufgelockert. Es zeige sich ja gerade im Besonderen, „dass wir am Theater Anklam so etwas wie eine vertrauensvolle Familie sind“, findet Hildebrand. Aus dem zunächst nicht enden wollenden Lachen zwischen den Akteuren sei im Laufe der Proben schnell professionelles, gemeinsames Rollenspiel geworden, so der gebürtige Bochumer. Hinzu kam, dass das Publikum sämtliche bislang gezeigten Aufführungen mit sichtlichem Spaß in ausverkauften Häusern aufgenommen hatte. Mehr Zuspruch geht nicht.

Wunschberuf im dritten Anlauf

Dass der großflächig tätowierte junge Mann aus dem Ruhrpott beruflich und was die Liebe betrifft, in Vorpommern eine neue Heimat gefunden hat, ist für ihn inzwischen gar nicht mehr überraschend. Er hat nach dem Abitur in Bochum vieles ausprobiert, war laienhaft am örtlichen Schauspielhaus unterwegs, begann (und beendete vorzeitig) ein Psychologiestudium an der Fern-Uni Hagen, wechselte in eine behördliche Ausbildung zum Fachangestellten für soziale Marktforschung, um schon nach einem halben Jahr auch da erneut Adé zu sagen. „Denn spätestens beim Vorsprechen im Jahr 2014 an der Zinnowitzer Akademie war für mich unwiderruflich klar: Schauspieler werden, das war es, was ich wollte. Und bis heute habe ich diese Entscheidung nicht bereut.“

Nach erfolgreichem Abschluss bekam Hildebrand einen Vertrag bei der Vorpommerschen Landesbühne, den er gern im nächsten Jahr verlängern würde. Versehen mit einem intakten Handwerkszeug als Mime, ausgebildet von Topdozenten und angekommen in einem „wunderbaren Team“ kann es der Bochumer sogar verschmerzen, als Eleve nicht noch intensiver studiert zu haben. „Ganz ehrlich: Ich hätte noch etwas mehr machen können.“ Dennoch sieht er sich gut gerüstet und weiter lernbereit für anspruchsvolle Bühnenaufgaben.

Drei Rollen in einem Märchen

Paola Brandenburg, Torsten Schemmel und Sebastian Hildebrand in "Zwei Männer ganz nackt". Quelle: Rene Lembke

Gerade hat er neben „Zwei Männer ganz nackt“ auch im Usedomer Hotelkrimi, in „ Taxi, Taxi“, „ Boeing, Boeing“, „Traumfrau 2.0“ sowie „Mit Abstand im Dialog“ gespielt und dabei mehrfach vor allem als Macho überzeugt. Obwohl er jetzt im „Kleinen Muck“ gleich drei Rollen (darunter als Omar Ali, Leibläufer des Königs) verkörpert, gesteht er, „eigentlich gar nicht so ein Märchenspieler“ zu sein, sondern lieber Figuren in Stücken für Erwachsene zu verkörpern.

Allerdings: Das positive Echo von Schülern, für die der „Muck“ vorübergehend und nur bis zum dritten Adventswochenende gegeben wurde, hat ihm schon auch sehr viel Freude bereitet. Vielleicht bricht sich ja im Unterbewusstsein des jungen Schauspielers gerade auch die Überzeugung bahn, dass es die Mischung ganz unterschiedlich gearteter Stoffe und Figuren macht, die einen guten Mimen Schritt für Schritt voranbringt.

Frühjahrsputz im Winter

Lockdown hin, Erleichterungen zum Weihnachtsfest her – Hildebrand geht wie sein gesamtes Ensemble jetzt erneut in eine mindestens vierwöchige Zwangsspielpause. Was er dafür plant? Bei aller Ungewissheit vor allem die Absicht, mehr Theaterstücke zu lesen, um den eigenen Horizont für Künftiges und so das Repertoire zu erweitern; und nebenher vielleicht ja auch die Absicht, den Frühjahrsputz 2021 ein Stück weit vorzuziehen. „Ich versuche jedenfalls, nicht ständig über all das Schlimme nachzudenken“, sagt er.

Weihnachten hat er jedenfalls mit seiner Freundin, ebenfalls Elevin an der Theaterakademie, in Zinnowitz verbracht und ist nicht ins Ruhrgebiet gefahren. Vor allem, um seine 75-jährige Mutter nicht unnötig zu gefährden. Das sei wahrlich keine leichte Entscheidung gewesen, aber sie werde, weil sie einfach vernünftig ist, von allen Beteiligten mitgetragen, bekennt er.

