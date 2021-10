Anklam

Ein offensichtlich betrunkener Mann ist am Samstagnachmittag in Anklam mit seinem Fahrrad gestürzt. Nach Polizeiangaben meldeten Augenzeugen den Unfall per Notruf. Die Polizei schickte einen Streifenwagen zur Unfallstelle. Die Beamten vor Ort stellten einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von 2,83 Promille.

Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Verletzt hatte er sich bei dem Sturz nicht.

Von OZ