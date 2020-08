Anklam

Um es Langfingern so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) regelmäßig die Codierung von Fahrrädern an. Die Experten sind am Donnerstag, 27. August, von 10 bis 14 Uhr am Toom-Baumarkt in Anklam (Friedländer Straße 17) anzutreffen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind Personalausweis, Eigentumsnachweis und bei E-Bikes auch der Akkuschlüssel. Auch die kriminalpolizeiliche Beratung wird vor Ort sein und zum Thema Fahrradsicherung Rede und Antwort stehen.

Bei der Codierung werden Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung versehen. Dies kann potenzielle Diebe abschrecken, zudem macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er sehr schwer zu entfernen ist. Wird ein gestohlenes Fahrrad gefunden, ermöglicht ein Code eine schnelle Zuordnung.

Weitere Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei.mvnet.de und www.polizei-beratung.de zu finden.

