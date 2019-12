Anklam: Rübenlaster kippt auf dem Weg in die Zuckerfabrik um

Anklam

Körperlich unversehrt, aber mit einem großen Schock kam am Donnerstagvormittag ein 45 Jahre alter Fahrer davon, als er mit seinem Zuckerrübenlaster neben der Straße auf der Seite landete. Wie die Polizei in Anklam mitteilt, verlor er gegen 9.45 Uhr beim Abbiegen von der Pasewalker Allee in den Lilienthalring die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen eine Leitplanke. Schließlich kam er auf der Seite zum stehen. Der Fahrer war auf dem Weg in die Zuckerfabrik.

Der Lastwagen wurde nach dem Unfall geborgen. Quelle: Christopher Niemann

Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Freiwillige Feuerwehr Anklam nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. 20 Männer und Frauen der Wehr waren im Einsatz.

Von Christopher Niemann