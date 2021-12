Anklam

Auf dem Förderband liegt eine grün-braune Masse. Erntegut. Krautige Pflanzen dominieren: Russischer Löwenzahn. Frauen und Männer entfernen Steine, Erdklumpen, Unkräuter und Kunststoffreste. Die rund 20 Saisonkräfte arbeiten in zwei Schichten im Forschungslabor der Continental AG – dem Taraxagum Lab in Anklam (Vorpommern-Greifswald).

Ausgangsmaterial für Gummi

Das Erntegut wird in der Anklamer Sortieranlage gewaschen. Quelle: Ansgar Pudenz

Das Ganze erinnert an das Märchen „Aschenputtel“ der Gebrüder Grimm. Tatsächlich handelt es sich um einen Zwischenschritt innerhalb eines außergewöhnlichen Forschungsprojektes: der Gewinnung von Naturkautschuk aus den bis zu 25 Zentimeter langen Wurzeln des Russischen Löwenzahns. Bei „Taraxagum“ handelt es sich um ein Kunstwort. Es stellt ein Wortspiel aus „Taraxacum“, der botanische Name der Pflanzengattung Löwenzahn, und „gum“, englisch für „Gummi“, dar.

Es folgt ein erneuter Reinigungsprozess. Letzte Erdkrümel verschwinden. Die Wurzeln lagert man trocken ein. Später wird eine weißliche Flüssigkeit gewonnen, aus der man den enthaltenen Kautschuk extrahiert – der Vorgang unterliegt der Geheimhaltung. Dem gewonnenen Rohstoff für die Gummiherstellung wird ein sogenanntes Alterungsschutzmittel zugesetzt, denn es ist lichtempfindlich und reagiert auf den in der Luft enthaltenen Sauerstoff.

Aus den Wurzeln des Russischen Löwenzahns wird Naturkautschuk gewonnen. Quelle: Ansgar Pudenz

Die Kautschukqualität können die Anklamer Wissenschaftler jetzt im eigenen Analytiklabor testen. Der Forschungsstandort wächst Stück für Stück.

Hoffnung auf gute Ernte

„Im Gegensatz zu den vergangenen zwei sehr trockenen Jahren wird die aktuelle Ernte besser ausfallen“, freut sich Dr. Carsten Venz. Der Standortleiter des Taraxagum Lab, das fast auf den Tag genau drei Jahre alt ist, schränkt ein: „Wie es um den konkreten Ertrag und die Qualität des aus den Wurzeln gewonnenen Naturkautschuks bestellt ist, bleibt abzuwarten.“

Dr. Carla Recker ist die Chefin des Entwicklungsprojektes zur Gewinnung von Naturkautschuk aus Löwenzahn. Quelle: Dieter Sieg

Das bestätigt Jörg Brinkmann, Geschäftsführer der rund 19 Kilometer entfernten Baumschule Spantekow (Vorpommern-Greifswald). „Die Pflanzen auf den drei Hektar großen Flächen sind kräftig. Alles andere wird sich nach dem Roden zeigen.“ Brinkmann gehört zu dem guten Dutzend von regionalen Partnern, die derzeit auf insgesamt mehr als 35 Hektar für Continental diese Kulturpflanze anbauen.

Von der Zielgröße 150 Hektar ist man noch ein Stück entfernt. „In etwa vier bis fünf Jahren wollen wir in Vorpommern so weit sein“, verdeutlicht Dr. Carla Recker. Auch hinsichtlich der angepeilten Erträge sei es noch ein enormer Weg, wie bei Forschungsvorhaben dieser Größenordnung üblich“, erläutert die Leiterin des Entwicklungsprojektes zur Gewinnung von Naturkautschuk aus Löwenzahn bei Continental in Hannover (Niedersachsen).

Große Herausforderungen für Züchter

Die promovierte Chemikerin verweist dabei auf die etwa 200-jährige Geschichte des Zuckerrübenanbaus in Deutschland. Nicht zuletzt Anklam ist ein regionales Zentrum der Verarbeitung der süßen Feldfrucht.

Auch beim Löwenzahnprojekt sei ein langer Entwicklungsprozess nötig, um die Grundlage für industrielle Abläufe zu schaffen, so die Umweltwissenschaftlerin.

Drei bis fünf Kilo Naturkautschuk im Pkw-Reifen Je nach Verwendungszweck (Sommer-/Winterreifen) stecken in einem Pneu etwa 40 Prozent Natur- und Synthesekautschuk. Der Anteil von Naturkautschuk im Pkw-Reifen liegt zwischen 10 und 30 Prozent (ein bis drei Kilogramm), in Lkw-Reifen sind es bis zu 40 Prozent. Aus den bis zu 25 Zentimeter langen Wurzeln des Russischen Löwenzahns gewinnt man Naturkautschuk. Das Ernten der Wildpflanze erfolgt mit Spezialmaschinen und ähnelt dem Kartoffelroden. Der Naturkautschukwird in gelb-bräunlichen Flocken gewonnen. Um ihn aus der Biomasse extrahieren zu können, sind mehrere Reinigungsstufen nötig. Drei bis fünf Prozent der Löwenzahnpflanze sind Naturkautschuk. Continentalhat im Jahr 2019 etwa 150 Millionen Reifen (Pkw, Lkw, Spezialreifen) produziert. Weltweit werden rund 13,7 Millionen Tonnen Naturkautschuk jedes Jahr zu Produkten aller Art verarbeitet – rund 70 Prozent davon gehen in die Reifenindustrie.

„600 Kilogramm bis zu einer Tonne Naturkautschuk pro Hektar sind 2030 denkbar“, sagt Dr. Recker. Voraussetzung dafür sind unter anderem züchterische Erfolge beim Kooperationspartner in Bayern und der wissenschaftliche Austausch mit dem Fraunhofer-Institut IME im nordrhein-westfälischen Münster.

Die Expertin stellt klar: „Es geht nicht darum, den gesamten Naturkautschukbedarf – Deutschland benötigt jährlich etwa 250 000 Tonnen – zu ersetzen.“ Zumal die Mobilität und damit die Reifennachfrage weiter wachsen. Die Zielmarke lautet: Rund zehn Prozent des Bedarfs bis 2040 aus einheimischen Rohstoffen decken!

Wie bei vergleichbaren Pilotprojekten ist es eine Rechnung mit vielen Unbekannten. Dennoch steht der Reifengigant zu diesem außergewöhnlichen Vorhaben.

Innovative Idee gewürdigt

Die Innovation „Nachhaltige Reifen durch Löwenzahn“ sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Das belegt auch die Finalteilnahme beim Deutschen Zukunftspreis 2021. „Unter den besten drei von etwa 30 Topbewerbern gelandet zu sein, macht nicht nur meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Anklam stolz“, erklärt Dr. Venz.

Dr. Carsten Venz, Standortleiter der Continental AG Lab Anklam, zeigt einen der Fahrradreifen, deren Lauffläche aus Anklamer Kautschuk besteht. Quelle: Christian Rödel

Die mit 250 000 Euro dotierte und von Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier überreichte Auszeichnung ging übrigens schließlich an die Entwickler des Corona-Impfstoffs von Biontech aus Mainz (Rheinland-Pfalz).

„In den Kreis der Innovativsten aufgenommen zu werden, verleiht dem Projekt auch innerhalb von Continental zusätzlichen Rückenwind“, unterstreicht Dr. Recker. Immerhin investiert der Konzern allein in den Forschungsstandort an der Peene rund 35 Millionen Euro. Etwa 11,5 Millionen davon trägt das Land MV.

Ein erstes Serienprodukt, der Fahrradreifen „Urban Taraxagum“, ist bereits seit 2019 auf dem Markt verfügbar. Mehrere Tausend Stück wurden gefertigt.

Konkret besteht die Lauffläche dieser Pneus aus Kautschuk, der in der Region Anklam gewonnen wurde. „Er muss eine besondere Festigkeit aufweisen“, erläutert Dr. Venz. In einem herkömmlichen Fahrradreifen finden sich derweil drei bis vier verschiedene Sorten dieser elastischen Polymere. Taraxagum soll eines Tages zum Beispiel auch in Pkw- und Lkw-Reifen eingesetzt werden.

Von Volker Penne