Anklam

Am Donnerstagmorgen weisen nur noch kleine Spuren in der Anklamer Burgstraße am Ufer der Peene auf die schrecklichen Ereignisse des Vorabends hin. Bis in die Nacht dauerte hier eine dramatische Bergungsaktion: Ein 43 Jahre alter Mann und ein neunjähriger Junge aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald waren am Mittwochabend mit einem Auto in den Fluss gestürzt. Taucher konnten später bei eisigen Temperaturen nur noch ihre Leichen aus dem Wasser holen. Am Tag danach sind viele Fragen offen, die die Staatsanwaltschaft nun untersucht.

Bekannt ist bislang nur, was Zeugen und die beteiligten Retter berichten. Nach Auskunft der Polizei hatte eine Zeugin gegen 20.15 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines Volvos mit nach ihrem Empfinden überhöhter Geschwindigkeit vom Markt kommend durch die Burgstraße hinab Richtung Peene fuhr, einen der Poller durchbrach und ins Wasser stürzte. Sie alarmierte sofort den Notruf.

Anzeige

Mann und Kind von Tauchern geborgen

Während sich bei Schneefall vier Taucher und ein Kran aus Stralsund zur Bergung auf den Weg machten, markierte die Freiwillige Feuerwehr Anklam die Stelle, an der das Fahrzeug vermutet wurde. Zwei Rettungsboote wurden zu Wasser gelassen und der gesamte Bereich ausgeleuchtet. Nach ihrem Eintreffen konnten die Taucher den Mann und das Kind, der Sohn seiner Lebensgefährtin, nur noch tot aus dem Fahrzeug in fünf Meter Tiefe befreien. Nach Eintreffen des Krans wurde auch das Wrack aus der Peene gezogen.

Am nächsten Morgen liegen zwei Tulpen an der Absturzstelle. Eine dünne Schneedecke bedeckt den Unglücksort, der jetzt bei Tageslicht gut zu überblicken ist: Fast im rechten Winkel läuft die Burgstraße auf das Ufer der Peene zu. Ein Schild warnt Autofahrer vor der Gefahr, ins Wasser zu stürzen.

Auf ihrem letzten Abschnitt, bevor die Straße im scharfen 90-Grad-Winkel rechts und links vor der Uferzone in die Straße Am Bollwerk abbiegt, besteht ihr Belag aus Kopfsteinpflaster. Genau hier, wo sich die Straßen treffen, wurden sieben massive Holzpoller etwa 50 Zentimeter tief in die Pflasterung eingelassen. Der dritte Poller von links fehlt.

Auto hat Poller aus dem Fundament gerissen

Das Fahrzeug des 43-Jährigen hat ihn aus seinem Fundament gerissen, auch wenn die Passanten das kaum glauben können. Sie rütteln an den Pfählen, die keinen Millimeter nachgeben. „Hat ihn nicht aufgehalten, was?“, sagt eine Frau im Vorbeigehen. „Der muss ja einen Zacken draufgehabt haben“, sagt ein anderer, „die fallen doch nicht so leicht um.“

Spuren der Nacht: Am Ufer der Peene in Anklam liegt der Poller, den am Mann am Vorabend mit seinem Auto durchbrochen hatte. Der Mann und ein neunjähriger Junge stürzten samt Fahrzeug in den Fluss und ertranken Quelle: Juliane Schultz

Viel wird am Donnerstagmorgen spekuliert. Immer wieder finden sich kleine Grüppchen zusammen, betrachten die Stelle, an der nun ein Loch klafft. Einige heben den umgefahrenen, von der Polizei liegengelassenen Poller hoch und untersuchen ihn auf Spuren. Sie deuten auf Kratzer am sonst völlig intakten Pfahl.

Auch die verbleibenden Poller sind unbeschädigt. „Der muss da gerade durch sein“, sagt ein Mann und tatsächlich lässt der knappe Platz zwischen den Pollern keinen anderen Schluss zu. „Warum ist er da nur runtergefahren?“, fragt eine Frau mehr zu sich. Ein Mann, der an der Unglücksstelle angelt, sagt: „Das weiß nur er.“

Ein Poller fehlt an der Uferbegrenzung zwischen Burgstraße und Peene in Anklam. Quelle: Juliane Schultz

Gutachten untersucht Geschwindigkeit und Pkw

Die Polizei spricht von einer ungeklärten Ursache. Sie geht bislang davon aus, dass das Fahrzeug bei winterglatter Straße in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Laut einer Polizeisprecherin wird nun zunächst das Fahrzeug untersucht. Ein Gutachten soll klären, wie schnell der Fahrer tatsächlich unterwegs war, ob es technische Mängel am Auto gab oder an das Wetter unangepasste Reifen aufgezogen waren.

Katrin Kleedehn, Sprecherin der Polizeiinspektion Anklam, ging zunächst nicht davon aus, dass untersucht wird, ob der Fahrer alkoholisiert war oder unter Drogeneinfluss stand. „Wenn der Unfallverursacher verstorben ist, gibt es keinen Angeklagten. In diesem Fall veranlasst die Staatsanwaltschaft eher keine Obduktion.“

Nach Auskunft von Kleedehn ermittelt die Polizei in keine andere Richtung als der Möglichkeit eines Unfalls: „Der Fokus unserer Ermittlungen liegt bei einer fahrlässigen Tötung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall“, so die Sprecherin.

Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler bestätigt zunächst, dass ein Todesermittlungsverfahren in der Regel nicht erforderlich ist, wenn der Verursacher klar ist. Dann aber sagt er: „Wir haben in diesem Fall nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, so Zeisler. Die gesamten Umstände würden umfassend untersucht.

Von Juliane Schultz