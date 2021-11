Anklam

Ein echt schwerer Raub hält gegenwärtig die Polizei in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifwald) in Atem: Gleich ein Dutzend massive Wechselrichter sind dort gestohlen worden, und zwar etappenweise Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr und am Freitagvormittag.

Lesen Sie auch Erneut Bauteile von Photovoltaikanlage in MV gestohlen

Wie die Polizei mitteilte, wurden die elektrischen Geräte, die zur Stromumwandlung benutzt werden, vom Garagenkomplex „Pelsiner Weg“ entwendet. Die Ermittler gehen davon aus, dass mindestens zwei Täter mit einem geeigneten Transportmittel am Tatort waren, denn jeder einzelne Wechselrichter wiegt schätzungsweise bis zu 70 Kilo.

Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf 44 000 Euro geschätzt. Die Kripo Anklam ermittelt und bittet Zeugen um Mithilfe.

Von Caroline Bothe