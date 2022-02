Anklam

Es war die längste Rübenkampagne in der Geschichte der Anklamer Zuckerfabrik. Am Mittwoch wurden die letzten Rüben verarbeitet, teilt Birte Noll, Sprecherin der Cosun Beet Company GmbH & Co. KG Anklam (CBC), mit.

Seit September 2021 wurden am Anklamer Standort Rüben von 340 Landwirtschaftsbetrieben verarbeitet. Der Ertrag erreichte eine neue Rekordmarke. Rund 80 Tonnen pro Hektar konnten im Herbst 2021 geerntet werden. Das sind elf Prozent mehr als geplant, heißt es von der Zuckerfabrik. Auch der Zuckergehalt der Rüben, der im Durchschnitt bei 17,4 Prozent liegt, sei gut und im prognostizierten Wert. Der erzielte Zuckerertrag von 13,9 Tonnen pro Hektar habe die Erwartungen übertroffen.

Während die Kampagne beendet ist, wird die Arbeit im Schichtbetrieb fortgesetzt. Nun steht die Dicksaftkampagne an, die Anfang April beginnt. „Dann wird der in Tanks gelagerte sogenannte Dicksaft, ein Zwischenprodukt bei der Zuckerherstellung, erneut in den Produktionsprozess eingeführt und zu Zucker verarbeitet. Insgesamt werden in der Rüben- und Dicksaftkampagne zusammen etwa 180 000 Tonnen Weißzucker hergestellt“, so Birte Noll.

Ganzjährig ohne Unterbrechung arbeiten das Bioethanolwerk und die Biogasanlage am Standort. Dort werden in diesem Jahr etwa 68 000 Kubikmeter Bioethanol und etwa 144 Gigawattstunden (GWh) Biomethan hergestellt. „Alles in allem nimmt die Kampagne 2021/22 aufgrund der vielen zu meisternden Herausforderungen eine Sonderstellung ein“, sagt Geschäftsführer Matthias Sauer.

Von OZ