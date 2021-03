Anklamer Peenebrenner trauern um Ralf „Rosenblüte“ Mauermann

Anklam

Das Ensemble „Die Peenebrenner“ und die Vorpommersche Landesbühne haben mit Trauer zur Kenntnis nehmen müssen, das Ralf Mauermann verstorben ist. Ralf Mauermann, der Anklamer Reifenhändler, spielte von Anbeginn des Theaterspektakels „Die Peene brennt“ ab 2002 mit. Die Frohnatur aus Sachsen war mit Leib und Seele auf der Bühne – und einer der Publikumslieblinge. Mauermann, das erzählte er oft, spielte schon in seiner sächsischen Heimat Kindertheater, damals im dortigen Pionierpalast.

Ralf Mauermann schlüpfte in verschiedene Rollen, so erlebte man ihn unter anderem als Kneipenwirt Schatzibär, Chefbänker auf dem Stahlroß Rosinante, als Dieter, die Bohle und Sumpfdotterblüte. Unvergessen ist seine „Rosenblüte“ – niemand konnte den Namen seiner Gattin so schön und über mehrere Tonhöhen gedehnt zelebrieren. Er machte dieses Wort zum festen Gag jeder Folge von „Die Peene brennt“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wolfgang Bordel, Autor und Regisseur der Stücke, erinnert sich, das besonders sein Sächsisch ihn auf der Bühne für das Publikum unschlagbar machte. Bordel erinnert sich an viele Episoden mit Ralf Mauermann. Aber an eine besonders: in dem Lilienthal-Stück „Moderne Raubritter“ sprach er stets die Regieanweisungen mit. So sagte er „nimmt seinen Hut und geht“. Nun ist er gegangen.

Von Martina Krüger