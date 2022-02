Anklam

Die Besatzung eines zivilen Funkstreifenwagens der Polizeiinspektion Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Sonnabend auf der Bundesstraße 110 einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte, waren die Beamten gegen 12.50 Uhr in Richtung Zecheriner Brücke unterwegs, als ein Mann mit seinem Ford Fiesta sehr dicht auf den Funkstreifenwagen auffuhr.

Die Polizisten hielten den Fahrzeugführer für eine Verkehrskontrolle an. Dabei stellten sie Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ