Die Vorpommersche Landesbühne hatte in den Hallen gegenüber dem Anklamer Theater lange für Requisiten und Bühnenbilder gelagert. Bis Ende des Monats muss alles raus. Den gesamten Fundus zu sortieren, ist eine Menge Arbeit – und es landete vieles auf dem Müll. Die Entscheidung, was wegkommt und was bleibt, war nicht immer einfach.