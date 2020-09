Anklamer Zuckerfabrik startet diesjährige Rübenkampagne 

Anklam

Am kommenden Dienstag es soweit – die Rübenkampagne in der Anklamer Zuckerfabrik beginnt. Die „Cosun Beet Company GmbH & Co. KG Anklam“ rechnet mit einem Rübenertrag von 73 Tonnen pro Hektar, wobei die Anbaufläche 22600 Hektar entspricht. Bei einem prognostiziertem Zuckergehalt von 18,1 Prozent ergibt sich daraus ein Zuckerertrag von 13,2 Tonnen pro Hektar. „Ausgangsbasis dieser Prognosewerte ist die am 11. August durchgeführte Proberodung, bei der ein etwas geringerer Rübenertrag im Vergleich zum Vorjahr zu Tage trat, ausgleichend dafür aber ein höherer Zuckergehalt“, so eine Sprecherin des Unternehmens.

Im Ergebnis bedeutet dies einen gleichbleibenden Zuckerertrag. „Ziel ist es, in der etwa 128 Tage andauernden Rübenverarbeitungskampagne etwas über 13 000 Tonnen Rüben/Tag im Durchschnitt zu verarbeiten, um rund 100000 Tonnen Weißzucker, 23000 Tonnen Melasse und 35000 Tonnen Schnitzelpellets zu produzieren. Darüber hinaus werden über 200000 Tonnen Dicksaft am Standort eingelagert und mehr als 120000 Tonnen Zuckerrübenschnitzel und 60000 Tonnen Kalkdünger direkt an die Landwirtschaft abgegeben.

Parallel zur Rübenkampagne wird der ganzjährige Betrieb der Anlagen zur Herstellung von Bioethanol und von Biomethan fortgesetzt. Jedoch wird auch die Rübenkampagne der Anklamer Zuckerfabrik in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden. „Die Gesundheit der Belegschaft hat höchste Priorität. Um diese zu schützen und den Produktionsbetrieb sicherzustellen, hat die Cosun Beet Company Anklam beschlossen, ausschließlich Betriebsfremden, die eine produktionsbezogene Leistung erbringen, Zutritt zum Betriebsgelände zu gewähren“, heißt es vom Unternehmen. Und das unter Einhaltung strenger Schutzmaßnahmen wie einer partikelfiltrierenden Halbmaske.

Daraus resultiert leider, dass die offizielle Veranstaltung zur Kampagneeröffnung und sämtliche Führungen ausfallen. Auch den traditionellen Tag der offenen Tür müssen wir in diesem Jahr absagen.

