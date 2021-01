Usedom

Dem Usedomer SPD-Politiker Günther Jikeli wurde am Sonntagmorgen (3. Januar) gegen 3 Uhr ein Fenster seines Wohnzimmers in seinem Privathaus in der Peenestraße 10 in Usedom mit einem Böller zertrümmert. Das Ehepaar Jikeli wurde durch das laute Klirren der zu Bruch gegangenen Scheiben aus dem Schlaf gerissen. Er rief die Polizei hinzu und erstattete umgehend Anzeige gegen Unbekannt.

Die Scherben der zerplatzten Fensterscheibe landeten glücklicherweise größtenteils „nur“ im Blumenkasten vor dem Fenster. Das Pulver aus dem Böller war überall auf dem Fensterbrett zu finden. Allerdings stellten Günther Jikeli und seine Frau Regina fest, dass auch ein Böller in den Hauseingang geworfen worden war. Der sollte wohl die Glasscheibe der Hauseingangstür treffen, war aber zu hoch geworfen worden, wie die Spuren oberhalb der Tür belegen. Dadurch fiel er auf den Boden und kullerte bis zum Hauseingang, wo er explodierte.

„Ich wurde als Kommunalpolitiker angegriffen“

Für Günther Jikeli (75), der für die SPD im Kreistag von Vorpommern-Greifswald sitzt und Mitglied der Stadtvertretung Usedom ist, ist die Tat kein Dummer-Jungen-Streich, sondern „ein Anschlag gegenüber meiner Person als Kommunalpolitiker“. Er sieht einen direkten Zusammenhang zwischen seiner zuvor geäußerten Kritik auf Facebook „über die in der Silvesternacht erfolgten Zerstörungen eines Briefkastens auf dem Marktplatz und der Paketstation beim Aldi-Markt.“

Blick auf die zerborstenen Scheiben des Wohnzimmerfensters. Quelle: Cornelia Meerkatz

Vorwürfe gegenüber der Staatsanwaltschaft Stralsund

Nach seiner Aussage reihen sich diese Vorkommnisse ein in zahlreiche ähnliche Zerstörungen und Schmierereien in den zurückliegenden zwei Jahren in der Stadt Usedom. So wurden an der Grundschule der Stadt Usedom und an am Gebäude der Feuerwehr im Juli 2019 großflächige Nazisymbole aufgesprüht, deren Entfernung die Stadt Usedom 8000 Euro gekostet hat. Die Polizei hatte die im Herbst 2019 Täter identifiziert und öffentlich bestätigt.

Die Akte wurde dann an die Staatsanwaltschaft Stralsund weitergegeben in der Annahme, dass die Täter bestraft werden. Doch im Herbst vergangenen Jahres, also ein Jahr später, habe die Stadt Bescheid bekommen, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stralsund eingestellt wurden. Die Beweise hätten nicht ausgereicht.

„Meine Kritik richtet sich daher nicht nur gegen die Täter, sondern auch gegen die Staatsanwaltschaft Stralsund, die keine dieser Taten bisher zur Anklage vor Gericht gebracht hat. Es wurden doch sehr wohl die Namen mehrerer Täter durch die Polizei ermittelt, was sehr lobenswert ist“, so der Kommunalpolitiker.

Bürger zweifeln an Durchsetzungskraft des Rechtsstaates

Blick auf die zerborstenen Scheiben des Wohnzimmerfensters. Im Blumenkasten, der vor dem Fenster stand, liegen noch die Scherben. Quelle: Cornelia Meerkatz

Das Zertrümmern einer Fensterscheibe in seinem Wohnzimmer machte für Günther Jikeli deutlich, dass die Täter nicht zurückschrecken vor erneuten Taten, verbunden mit Angriffen auf die Unversehrtheit der Person, Familie und Wohnung. Entsprechend entsetzt reagierten Nachbarn und Facebook-Freunde. „Sie hegen klar Zweifel an der Durchsetzungskraft des Rechtsstaates“, sagt Jikeli. Er fordert deshalb von Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hofffmeister ( CDU) endlich die Staatsanwaltschaft Stralsund anzuweisen, sich der Usedomer Vorgänge mit vollem Ernst anzunehmen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Usedom, Grit Kaspereit, sagte, sie sei wie die anderen Stadtvertreter entsetzt über diese Tat. „Ich hatte wirklich gehofft, dass es 2020 ein ruhiges Silvester gibt und nicht wieder wie 2019 was an die Luft gesprengt wird. Ich habe mich geirrt und bin fassungslos, dass nun noch nicht mal vor der Privatsphäre und dem persönlichen Wohlergehen eines Stadtvertreters Halt gemacht wird“, sagte sie.

Zugleich weißt sie die Kritik mehrerer Einwohner auf Facebook, das komme alles nur, weil die Stadt zu wenig für die Jugend tue, gemeinsam mit Günther Jikeli energisch zurück. „Wir gehören zu jenen Kommunen, die noch einen eigenen Jugendclub unterhalten. Wir haben zudem zahlreiche Vereine, die sich rührend um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Diejenigen, die jetzt auf Facebook schlau daherreden und angeblich die Gründe kennen, warum Menschen in unserer Stadt mit ihrem Eigentum persönlich angegriffen werden, sind genau wie die namentlich bekannt gemachten jugendlichen Täter weder Mitglied in irgendeinem Verein noch waren sie jemals bei einem Stadtvertreter, um Wünsche oder Hinweise zur Verbesserung der Jugendarbeit zu geben. Sie können sich also auch jetzt ihre angeblich klugen Ratschläge sparen“, so die Vize-Bürgermeisterin.

Justizministerium verweist nur auf Fachaufsicht

Der SPD Kreisverband-Vorpommern Greifswald verurteilt den Angriff auf das Wohnhaus des SPD-Kommunalpolitikers Günther Jikeli auf das Schärfste. Der SPD-Kreisvorsitzende Bernd Nabert sieht in dem Angriff „eine für den Geschädigten sehr belastende Straftat und muss Konsequenzen haben. Wir verlassen uns auf die Polizei in Vorpommern und hoffen auf einen schnellen Ermittlungserfolg. Die Häufung von Straftaten in Usedom (Stadt) muss von der Staatsanwaltschaft Stralsund zügig bearbeitet werden.“ Der Rechtsstaat sei in der Pflicht, kommunalpolitisch aktive Bürger und Bürgerinnen vor Angriffen zu schützen.

Von Seiten des Justizministeriums MV heißt es zu den von Günther Jikeli gegenüber der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfen: „„Die Beurteilung des für eine Anklageerhebung erforderlichen hinreichenden Tatverdachts obliegt grundsätzlich der zuständigen Staatsanwaltschaft. Im Falle der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens besteht für den Anzeigeerstatter / Geschädigten immer die Möglichkeit Beschwerde einzulegen. Über diese hat zunächst dann die Generalstaatsanwältin zu entscheiden.“ Das Justizministerium habe grundsätzlich nur die Fachaufsicht.

„Das Böse darf nicht die Oberhand gewinnen“

Die Kriminalpolizei Anklam hat Günther Jikeli und seiner Frau zugesichert, mit Hochdruck an dem Fall zu arbeiten. Am Dienstag wird noch einmal der Tatort begutachtet. Und: SPD-Mann Jikeli betont, dass er sich trotz des großen persönlichen Eingriffs nicht einschüchtern lassen werde, auch wenn er und ebenso sein junger Fraktionskollege Martin Lüdtke (22) 2020 „mehrere Einbrüche und Diebstähle persönlich verkraften mussten, weil wir weder Nazischmiereien noch Vandalismus tolerieren.“

Daher könne es in seinen Augen nicht sein, dass nichts davon von der Staatsanwaltschaft verfolgt wurde. Die SPD in der Stadt Usedom sehe sich von den meisten Bürgern in ihren Forderungen unterstützt. „Wir sind alle entsetzt, dass der Staat sich nicht mit ganzer Kraft gegen den Vandalismus und die Kriminalität durchsetzt. Niemand versteht es, dass Eingriffe in die Unversehrtheit der privaten Wohnung von der Staatsanwaltschaft als ’geringfügig’ bezeichnet wurden.“

„Das Böse darf doch nicht die Oberhand gewinnen“, habe eine Usedomerin am Montag gesagt. „Damit spricht sie mir, meiner Frau und uns Usedomern aus dem Herzen“, so Günther Jikeli.

