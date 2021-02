Müggenhall

Zu DDR-Zeiten besaß Müggenhall, ein Ortsteil von Franzburg, überregionale Bedeutung. Denn seit 1963 war das Auslieferungskontor des Versorgungslagers für Bildpostkarten Nordhausen hier zu Hause. In der Stadt im Südharz produzierte ein Volkseigener Betrieb Bildpostkarten. Aber auch andere Verlage lieferten nach Nordhausen.

Anfang der 1960er-Jahre wurde der Druck der Farbkarten vom Südharz zum Ostseedruck Rostock verlagert. 1967 lieferte zum Beispiel der Köthener Hedge-Verlag 9,5 Millionen Ansichtskarten mit Motiven aus der gesamten DDR nach Nordhausen. Im Zuge der Konzentration der Bildpostkartenproduktion wurde in den 1970er-Jahren der 1951 gegründete VEB Bild & Kunst in Reichenbach der unangefochtene Platzhirsch in der DDR. Tausende Motive waren im Angebot. 1976 wurden von Nordhausen aus 150 Millionen Glückwunsch- und Bildpostkarten sowie 80 Millionen Ansichtskarten ausgeliefert.

26 000 Pakete im Jahr

Genutzt wurde in Müggenhall die frühere Gaststätte „Gierke’s Restaurant zur Erholung“ nahe dem Richtenberger See an der Straße von Richtenberg nahe dem Kreisverkehr mit Abfahrten Richtung Millienhagen und Franzburg.

Das Vorhandensein eines Saals war ein entscheidendes Motiv für die Ansiedlung des Auslieferungskontors in Müggenhall. Dadurch wurden kürzere Wege für die Bildpostkarten zu den Kunden ermöglicht. Heute sagt man meist Ansichtskarten, obwohl das keine Synonyme sind. Geliefert wurde in den Norden der DDR, und zwar in die Bezirke Rostock, Neubrandenburg, im Wesentlichen das heutige Mecklenburg-Vorpommern sowie den Bezirk Potsdam und den Norden des Bezirkes Magdeburg.

Zum Programm gehörten Panoramakarten, Superkarten, Mappen mit Postkarten, Foto- und Talonmappen. Auch 30 verschiedene Bildkalender gab es. In der DDR wurden weit mehr Postkarten auf die Reise geschickt als heute. 1987, als Franzburg 400. Geburtstag feierte, machten sich von hier aus im Jahr 26 000 Pakete und fünfzig Bahnbehälter auf die Reise. Dafür sorgten – ganz zeitüblich – ein männlicher Chef und acht Frauen.

Von Eckhard Oberdörfer