Ansturm in Swinemünde: So viele Touristen wie schon lange nicht mehr

Swinemünde/Misdroy

So viele Touristen hat es in Swinemünde und Misdroy schon lange nicht mehr gegeben. Das erste Juni-Wochenende entpuppte sich als rekordverdächtig in Bezug auf die Zahl der Gäste, die sich an der Ostsee erholten. Die Promenaden waren voll und auch die Restaurants hatten großen Zulauf. Niemand schien sich mehr an die Corona-Pandemie zu erinnern. Alle genossen das schöne Wetter, gingen spazieren oder unternahmen eine Radtour.

Touristenansturm in Swinemünde.Viele genossen das schöne Wetter.. Quelle: Radek Jagielski

Kilometerlange Staus auf Straßen

Es waren so viele Gäste da, dass es sowohl auf den Fährüberfahrten als auch auf der S 3 nach Stettin teils kilometerlange Staus gab. Fahrer waren wütend, da sie mehrere Stunden auf die Fähre warten mussten. „Alle Fähren fuhren ununterbrochen. Wir haben es den Touristen ermöglicht, die eigentlich nur für Anwohner bestimmte Fährüberfahrt zu nutzen“, sagt Pawel Szynkaruk, Leiter von Zegluga Swinoujska (Swinemünder Fährbetrieb.

Die Tourismus- und Gastronomiebranche zeigt sich mit dem Ansturm der Touristen zufrieden, warnt aber vor übertriebenem Optimismus. „Leider wurde es nach dem Wochenende leer. Mein Sohn arbeitet in einem beliebten Restaurant. Am Montag war fast drei Stunden kein Gast da“, sagt Joanna Rakowska vom Hotel „Irys“ in Swinemünde.

Touristen nur an Wochenenden

Vertreter der Tourismusbranche in Swinemünde weisen darauf hin, dass sich die Situation mindestens bis Juli wiederholen werde. Touristen kämen nur am Wochenende an die Ostsee. „Die Autokennzeichen zeigten, dass es sich um Tagesgäste handelte. Für Swinemünde ist der polnische Markt von Ende Juni bis September und für mehrere lange Wochenenden wichtig – im Frühjahr und Herbst. Je nach Wetterlage hängt Swinemünde von Berlin ab. Bis sich die Situation dort klärt, werden wir leiden“, sagt Michal Faligowski, Inhaber eines polnisch-deutschen Reisebüros in Swinemünde.

Unternehmer aus Swinemünde erklären, dass Hotels derzeit nur die Hälfte der Zimmer vermieten können. Die meisten hoffen, dass diese Beschränkung noch im Juni aufgehoben werde. Die Sommersaison selbst sehe nach dem Buchungsinteresse sehr gut aus.

Von Radek Jagielski