Anti-Corona-Demo in Wolgast: Verkehrseinschränkungen am Mittwoch

Wolgast

Wegen der am Mittwochabend ab 18 Uhr in Wolgast stattfindenden Kundgebung mit anschließender Demonstration gegen die geltenden Coronamaßnahmen müssen Kraftfahrer wieder mit Verkehrseinschränkungen rechnen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald weist als Versammlungsbehörde darauf hin, dass es daher am 29. Dezember in der Stadt Wolgast zwischen 17.30 und 21 Uhr zeitweise zur Vollsperrung der Bundesstraße 111 im Bereich Oberwall und der Kreuzung Chausseestraße/Breite Straße in beide Richtungen kommen kann.

Weitere Straßen sind in dieser Zeit ebenfalls betroffen, da der Aufzug durch die Innenstadt führen wird. Angemeldet sind für Kundgebung und Aufzug 900 Teilnehmer. Die Route des Aufzuges soll vom Hafen über die B 111 in die Breite Straße führen, von dort durch die Wilhelmstraße über den Rathausplatz und die Lange Straße in die Burgstraße und zurück zum Hafenvorplatz.

Der Landkreis bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit.

Von Cornelia Meerkatz