Anti-Corona-Demo in Wolgast mit knapp 3000 Teilnehmern

Wolgast

Die fünfte Woche in Folge demonstrierten am Mittwochabend in Wolgast wieder Hunderte Menschen gegen die geltenden Coronamaßnahmen und die mögliche Impfpflicht. Erneut kamen zu der Kundgebung und dem anschließenden Aufzug mehr Menschen als in der Vorwoche. Insgesamt dürften etwa um 3000 Menschen auf den Beinen gewesen sein. Die Polizei spricht von 2000 Teilnehmern. Vergangene Woche waren es auch um die 2000 Teilnehmer. Die beim Landkreis angemeldete Demo wurde erneut von einer Hundertschaft der Polizei abgesichert.

Viele Teilnehmer skandierten „Widerstand, Widerstand“, „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut“ sowie „Frieden, Freiheit, keine Diktatur“. Viele der Demo-Teilnehmer kamen wieder von der Insel Usedom und aus Anklam. Eine Greifswalderin versprach, in der kommenden Woche mit einer größeren Truppe anzureisen. In der benachbarten Hansestadt hatten zuletzt um die 500 Menschen gegen die Coronamaßnahmen öffentlich protestiert.

Kürzere Marschroute als in der Vorwoche

Verschiedene Redner, darunter eine Jeannette, die seit 30 Jahren im Gesundheitswesen und in der Forschung arbeite, plädierten nicht nur dafür, sich unter keinen Umständen impfen zu lassen, sondern prangerten sämtliche Maßnahmen als Spaltkeil der Gesellschaft an. In Deutschland würde es dunkel werden, wenn sich nicht Menschen wie die Demonstranten öffentlich zeigen würden, so die Behauptung. Sie seien das Volk und hätten schon einmal einen friedlichen Umsturz bewegt. Andere, wie der Trassenheider Gemeindevertreter Wolf Wagenbreth, der zu den Organisatoren der Kundgebung zählt, teilten zum Rundumschlag gegen Bundes- und Landesregierung aus.

Der weitgehend friedliche Aufzug setzte sich kurz nach 19 Uhr vom Hafenvorplatz aus über die B 111 in Richtung Breite Straße in Bewegung, nahm allerdings diesmal eine kürzere Route als in den Vorwochen. Sie führte von der Breiten Straße dann in die Wilhelmstraße, über den Rathausplatz und die Lange Straße in die Burgstraße und zurück zum Hafenvorplatz, wo sie gegen 20.15 Uhr endete.

Schlagschutzhandschuhe, Messer und Reichskriegsflagge sichergestellt

An die vorgeschriebene Maskenpflicht hielt sich trotz mehrfacher Aufforderung durch die Polizei kaum jemand. Während des Aufzuges gab es zwei Vorfälle: Bei einem Teilnehmer wurde eine Reichskriegsflagge sichergestellt, der Mann wurde von der Demonstration ausgeschlossen und eine Anzeige gegen ihn aufgenommen. Bei einem anderen Teilnehmer wurden Schlagschutzhandschuhe sichergestellt.

Während die Identität dieses Tatverdächtigen festgestellt werden sollte, kam es zu Solidarisierungseffekten durch eine größere Personengruppe, sodass sich der Mann aus der polizeilichen Maßnahme befreien und dieser entziehen konnte. Bei der Befreiungsaktion wurden zwei Einsatzbeamte durch Schläge und Tritte an Hand und Hinterkopf leicht verletzt.

Später konnte die Person erneut im Aufzug festgestellt werden. Sie wurde von Polizeikräften identifiziert, angesprochen und von der Versammlung ausgeschlossen. Zudem wurden bei der Person zwei mitgeführte Messer festgestellt und beschlagnahmt. Ermittlungsverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Versammlungs- und Waffengesetz wurden eingeleitet.

Außerdem wurde während der Eröffnungs- und der Abschlusskundgebung Pyrotechnik abgebrannt.

Einige Beobachter am Straßenrand drehten beim Vorbeimarsch des Aufzuges ab: „Sie sagen, sie respektieren verschiedene Entscheidungen beim Impfen, aber wenn ich das hier höre, zählt doch nur das Dagegensein“, meinte eine Wolgasterin namens Heike – und ging.

Von Cornelia Meerkatz