Anti-Corona-Spaziergang durch Benz am Montagabend 

Benz

In Benz auf der Insel Usedom fand am Montagabend ein „Abendspaziergang besorgter Bürger“ statt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, beteiligten sich 30 Personen an dem Rundgang durch die Gemeinde. Laut Polizei war die Veranstaltung, die durch zwei Ordner und vier Polizeibeamte abgesichert wurde, komplett störungsfrei. Kernthema der Veranstaltung waren die derzeitigen Corona-Maßnahmen im Land. Die Teilnehmer fürchten, dass durch die derzeitigen Maßnahmen die eigene Freiheit schwindet. Die Spaziergänge sollen nun jeden Montag um 19 Uhr am Ehrenmal in Benz stattfinden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Von Hannes Ewert