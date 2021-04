Vorpommern

Musik der 1930er Jahre im Hitler-Goebbels-Stil ertönte auf einem Online-Forum zum jüdischen Leben in Deutschland und Polen am 14. April, informiert Niels Gatzke vom RAA-Regionalzentrum für demokratische Kultur im Anklamer Bahnhof. Er ist der Leiter des von Bund, Land und EU geförderten Projekts „perspektywa – Zusammenleben und Beteiligung stärken“ in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Uckermark, des Veranstalters des Forums.

Ein anderer Teilnehmer warf als antisemitisch geltende Schimpfwörter in die Runde, so Gatzke weiter. Dem Moderatorenteam gelang es zunächst nicht, die Mikrofone der Störer stumm zu schalten. Einige Teilnehmer vermuteten technische Störungen. Zumal die deutschen Besucher des Forums den Vorfall zunächst gar nicht alle mitbekommen hatten. Denn die Äußerungen erfolgten in polnischer Sprache. Die Störer wurden vom Forum ausgeschlossen. „Ich habe wegen der Vorfälle jetzt Anzeige erstattet“, informiert Gatzke.

Die Störer kamen aus Polen

An der Online-Veranstaltung zum jüdischen Leben nahmen unter anderem der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Rostock, Juri Rosov, und Stettin (Szczecin), Albin Majkowski, teil. Im deutschen Teil Vorpommerns entstand anders als in Mecklenburg nach 1990 keine neue jüdische Gemeinde. Die Stettiner zählt etwa 60 Mitglieder.

Für Rosov und Majkowski war es – wenn auch nur virtuell – die erste Begegnung, erzählt Gatzke. Es könnte Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit werden. Mit Majkowski hat Gatzke schon bei der Verlegung von Stolpersteinen zusammengearbeitet. Nach seiner Kenntnis gebe es unter polnischen Juden Vorbehalte gegenüber Juden. Gatzke ist den Verursachern der Störungen im Netz nachgegangen. Die Spur führt nach Polen. Allerdings könnten die Störer Fake-Internetadressen genutzt haben. Woher diese die Zugangsdaten hatten, ist bisher nicht nachvollziehbar. Unbekannte Teilnehmer ließ der Moderator später nicht mehr in den virtuellen Versammlungsraum eintreten. „Insgesamt war es dann eine gute Veranstaltung“, betont Gatzke.

Von Eckhard Oberdörfer