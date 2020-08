Anton(3) aus Greifswald: Auch ein Supermann braucht Hilfe gegen den Krebs

Greifswald

Anton turnt auf dem Doppelbett herum, Anton schaut Videos auf dem iPad und Anton liebt Süßigkeiten. Auf den ersten Blick ein ganz normaler und gut gelaunter Dreijähriger. Wäre da nicht die kleine Plastikschnur, die unter seinem Hemd hervorschaut und von einem medizinischen Zugang stammt. Auch der Gesichtsausdruck von Mutter Alena lässt aufmerken, denn bei allem Herumscherzen mit ihrem Sohn bleibt stets ein trauriger Schatten im Blick.

Immuntherapie erhöht Heilungschancen

Denn Anton ist schwer krank und hat bereits viel durchgemacht in seinem kurzen Leben, im Frühjahr wurde er wegen eines Tumors an der Niere operiert und erhielt Chemo- und Hochdosis-Bestrahlungstherapien. „Neuroblastom“ lautet die korrekte Diagnose, eine seltene Krebserkrankung mit äußerst ungünstigen Heilungschancen. Jetzt ist Anton, der sonst mit seiner Familie in Moskau wohnt, in Greifswald, um mit einer Immuntherapie weiter gegen den Krebs zu kämpfen.

„Die Überlebenschancen von Patienten liegen bei konventioneller Behandlung im Zeitraum von fünf Jahren bei etwa 20 Prozent“, so Professor Holger Lode, geschäftsführender Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin. „Mit einer anschließenden Immuntherapie steigen die Chancen auf 50 Prozent. Das ist schon ein Unterschied und ein starkes Argument für eine Behandlung.“

Was ist ein Neuroblastom? Ein Neuroblastom ist ein bösartiger, solider Tumor, der vor allem an der Niere, an der Wirbelsäule oder im Kopf- und Nackenbereich auftritt (Neuron = Nerv, Blastom = krankhafte Zellwucherung). Da diese Krebserkrankung unreife Zellen des sympathischen Nervensystems befällt, sind fast nur Kinder vor dem Schulalter betroffen. In Deutschland erkranken nach Angaben des Kinderkrebsregisters in Mainz rund 150 Kinder pro Jahr an dieser Krebsart. Die Überlebenschancen der Patienten unterscheiden sich je nach Ort des Tumors und Stadium, eine frühe Erkennung ist dabei entscheidend.

Immuntherapie in Russland nicht zugelassen

In Deutschland ist die Therapie zugelassen – die Universitätsmedizin Greifswald nimmt eine führende Rolle in der Forschung ein – in Russland allerdings nicht. „Das ist auch eine politische Entscheidung. Die Ergebnisse sprechen klar für eine Zulassung“, erklärt Prof. Lode.

„Dann allerdings müsste die Behandlung auch vom Gesundheitssystem finanziert werden. Und das ist teuer.“ Für eine Immuntherapie werden schnell Beträge in sechsstelliger Höhe fällig, allein die reinen Medikamentenkosten für einen der rund fünf Zyklen belaufen sich nach Angaben der Universitätsmedizin auf rund 25 000 Euro.

Kosten müssen selbst getragen werden

Für die Kosten von Antons Behandlung müssen die Eltern selbst aufkommen. Einfach ist das nicht: Alena ist in der Logistikbranche tätig, ihr Mann ist Barkeeper. Neben den Ersparnissen haben Spenden aus Russland geholfen, Anton die ersten Zyklen der Therapie zu finanzieren, jetzt allerdings ist die Not groß. „Wir sind in einer echten Zwickmühle“, beschreibt Lode. „Wir kommen den Eltern in vielen Bereichen sehr entgegen. Aber komplett kostenfrei ist so eine Behandlung nicht möglich.“ Rund 400 000 Euro fehlen noch bis zum Abschluss der Behandlung, Mama Alena hofft auf die Hilfe der OZ-Leser.

Ärzte hoffen auf therapeutischen Impfstoff in der Zukunft

Das Verfahren der Immuntherapie beruht auf der Injektion von Antikörpern, die sich an den Tumor heften und dem Immunsystem dann ermöglichen, den Tumor selbst anzugreifen, erklärt Professor Holger Lode. Um eine Operation und das anschließende Paket aus Chemotherapie und Hochintensitätsbestrahlung kommen die Patienten trotz der Immuntherapie nicht herum. Es ist nötig, die Größe des Tumors schnell zu verringern, das Verfahren einer Immuntherapie ist über einen längeren Zeitraum ausgelegt. Das große Ziel für Prof. Lode ist ehrgeizig. „Wir hoffen sehr, einen therapeutischen Impfstoff entwickeln zu können“, sagt er. Noch ist das Zukunftsmusik. Aber in fünf Jahren könne es vielleicht soweit sein, schätzt Lode ein.

„Ist das Krankenhaus unser neues Zuhause?“

Anton geht es seit Beginn der Immuntherapie vor rund acht Wochen mit bislang zwei Zyklen deutlich besser, berichtet seine Mutter. „Wir konnten die Schmerzmittel heruntersetzen.“ Tapfer muss der kleine Junge im „Supergeroy“-Hemd, das ist russisch für „Supermann“, trotzdem sein. „Er erträgt alles“, sagt die 25-Jährige. „Auch seinen dritten Geburtstag hat er im Krankenhaus in Moskau feiern müssen. Kürzlich hat er gefragt, ob denn das Krankenhaus Greifswald sein neues Zuhause ist. Das tut schon weh.“

Trotzdem könne er zwischen den Behandlungsintervallen die Zeit in Greifswald genießen. „Dass seine große Schwester Anna mit in Deutschland ist, tut ihm sehr gut“, erzählt sie. „Wir haben hier schon Ausflüge in den Tierpark unternommen. Besonders haben ihm die Stachelschweine gefallen.“

