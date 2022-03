Antrag: Wolgast soll sich gegen russische Investoren wehren

Wolgast

Die Stadt soll russische Investoren beziehungsweise russische Finanzbeteiligungen aus Bieterverfahren in Wolgast künftig ausschließen. Einen entsprechenden Eilantrag brachte die KfW-Fraktion zur jüngsten Stadtvertretersitzung ein. Hintergrund der kurzfristigen Initiative ist die am 24. Februar gestartete russische Invasion in der Ukraine.

Die gesamte westliche Welt sowie die Bundes- und die Landespolitik in MV, so argumentiert die KfW, blockierten die Geschäfte russischer Geschäftsleute und russisches Geld. Grundsätzlich könnte auch bei Grundstücksprojekten in der Stadt am Peenestrom russisches Geld eine Rolle spielen. Laut KfW ist sogar davon auszugehen, dass in Wolgast Unternehmen tätig werden wollen oder eventuell bereits tätig geworden sind, die einer maßgeblichen russischen Einflussnahme unterliegen.

Aktuell soll in Wolgast das Areal zwischen Wilhelmstraße und Fischmarkt als Standort für Wohnungs- und Klinikbau entwickelt werden. Mit der Jahns und Gramberg Wohnmanufaktur GmbH aus Hofheim am Taunus und der TTC Development GmbH & Co KG mit Sitz in Berlin bewerben sich zwei Interessenten um den Kauf des 44 400 Quadratmeter großen Areals.

Unternehmer mit Interesse für Wolgast

Geschäftspartner der Berliner Firma ist Dr. Witali Wilkin, in dessen Vita unter anderem Forschungstätigkeiten im Öl-, Gas- und Energiesektor sowie Erfahrungen in der Immobilienentwicklung in Russland aufgeführt sind. Wilkin gehörte auch zu den Interessenten für den Erwerb des nördlichen Teils der Wolgaster Schlossinsel. Er fungierte seinerzeit als Geschäftsführer der Schlossinsel Beteiligungs-UG, gleichsam mit Sitz in Berlin, deren Gegenstand der Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmen war, insbesondere an der Projekt Ostsee GmbH & Co. KG zum Erwerb des Schlossinsel-Grundbesitzes in Wolgast.

„Inhaltlich kann man den Antrag der KfW-Fraktion natürlich teilen“, meint Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). „Aber trotzdem sind wir den geltenden Gesetzlichkeiten unterworfen. Der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz gilt auch für russische Staatsbürger.“ Zur nächsten Stadtvertretersitzung am 2. Mai soll nunmehr die Stadt einen juristisch korrekten Antrag zur Abstimmung einbringen. Um rechtskonform zu agieren, so teilt Weigler mit, habe die Stadt bei der Rechtsaufsicht des Landkreises und beim Schweriner Innenministerium um fachlichen Beistand in der Angelegenheit gebeten.

Keine pauschale Verunglimpfung beabsichtigt

„Es geht uns mit unserem Antrag nicht darum, russische Bürger pauschal zu verunglimpfen“, betont Martin Schröter, stellvertretender KfW-Fraktionschef. „Aber wir können nicht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Wolgast begrüßen und gleichzeitig möglicherweise Gelder von der Seite des Aggressors bei uns in Wohnhäuser und so weiter investieren.“ Mit der Analyse etwa von Handelsregisterauszügen und in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht könne Letzteres wirksam ausgeschlossen werden.

Noch einmal zurück zu Witali Wilkin, dessen Engagement in der hiesigen Region nicht neu ist. Im Jahr 2013 meldete der Geschäftsmann auch Interesse am Kauf des Flughafens Heringsdorf an, der sich im Eigentum des Landkreises Vorpommern-Greifswald befindet. Zum Geschäft kam es nicht. Lokalpolitiker befürchten damals, dass die als Kaufanwärter aufgetretene Firma Rosven, hinter der sich Unternehmer Wilkin verbarg, nicht am Fluggeschäft, sondern an den Rohstoffen unter der Ferieninsel interessiert sein könnte.

Experten der deutsch-kanadischen Firma Central European Petroleum vermuteten bei Pudagla ein größeres Erdölvorkommen – nur wenige Kilometer vom Flughafen bei Zirchow entfernt. Die Firma nahm auch Erkundungsbohrungen nahe Pudagla und bei Lütow vor, stellte aber schließlich ihre Aktivitäten ein. Eine wirtschaftliche Ölförderung war unter Berücksichtigung der damaligen Rahmenbedingungen offensichtlich nicht gegeben.

Von Tom Schröter