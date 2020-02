Antrags-Odyssee: Wie eine Heringsdorfer Schülerin für eine Monatskarte kämpft

Heringsdorf/Greifswald

Marlene Muschkowitz aus Heringsdorf ist Schülerin des Greifswalder Humboldtgymnasiums mit sehr guten schulischen Leistungen. Und sie ist eine sehr gute Musikschülerin an der Kreismusikschule Wolgast-Anklam. Sie holt mit ihrer Klarinette einen Preis nach dem anderen bei „Jugend musiziert“ auf Landes- und Bundesebene. Sie spielt als Solistin und gemeinsam mit zwei weiteren Musikschülern aus Freest und Koserow in einem Klarinettentrio. Zudem spielt sie seit elf Jahren Klavier und hatte neun Jahre Gitarrenunterricht.

Doch genau wegen dieser musikalischen Ausbildung ist nun zwischen Marlenes Familie und dem Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Streit entbrannt. Die Familie hat für die auch außerschulisch so erfolgreiche Tochter eine Schülerfahrkarte von Schulort Greifswald bis zur Musikschule nach Wolgast beantragt, wie Mutter Christine Muschkowitz auf der jüngsten Sitzung des Kreisbildungsausschusses darlegte. Doch eine Entscheidung zu ihrem Antrag ziehe sich hin. Beim Kreis zähle nur das Papier und nicht der Mensch, „dabei soll eine öffentliche Verwaltung doch bürgerfreundlich arbeiten“, so die Heringsdorferin.

Dreimal wöchentlich zur Musikschule

Was ist passiert, dass die Mutter zweier Töchter derart verärgert über die Schulverwaltung ist? Die mittlerweile 17-jährige Marlene besucht seit einem Jahr das Humboldtgymnasium in Greifswald, wo auch ihre jüngere Schwester Ellena in einer Hochbegabtenklasse lernt. Marlene, fühlt sich am Humboldtgymnasium sehr wohl, „weil dort Leistung zählt“, wie die Mutter betont.

Die Familie hat für die beiden Töchter eine Unterkunft in der Kreisstadt besorgt, damit die täglich vier Stunden Fahrt zur Schule von Heringsdorf und zurück wegfallen. Doch Marlene Muschkowitz fährt auch dreimal wöchentlich zur Kreismusikschule in Wolgast. Und hier beginnt der Ärger.

Monatskarte für den Zug kostet 270 Euro

Da die Busse von Greifswald nach Wolgast so ungünstig fahren, dass Marlene den Unterrichtsbeginn nicht schaffen würde, ist sie auf den Zug angewiesen. Der ist sehr viel teurer als der Bus. Eine einfache Fahrt kostet 18,40 Euro. Das macht pro Woche für sechs Fahrten (dreimal hin und zurück) 110 Euro. Pro Monat sind das 440 Euro.

Eine Monatsfahrkarte ist preiswerter, sie kostet aber immer noch 270 Euro. „Ich habe die Schülerfahrkarte nach Rücksprache mit der Kreismusikschule beantragt, die mein Ansinnen unterstützt. Für mich ist die Genehmigung einer Schülerfahrkarte nicht nur eine Kostenfrage. Ich sehe sie auch als Wertschätzung für das erfolgreiche Abschneiden meiner Tochter bei Landes- und Bundeswettbewerben“, erklärt Muschkowitz. „Die Kosten für die musikalische Ausbildung tragen wir natürlich selbst“, ergänzt sie.

Monatelang keine Antwort auf Antrag

Die Mutter zeigte sich auch deshalb im Bildungsausschuss so verärgert, weil es nach ihren Aussagen beim Landkreis zur Einhaltung von Fristen anscheinend keine Regelung gibt. „Wie anders ist es zu erklären, dass ich am 25. September einen fünfseitigen Antrag für eine Schülerfahrkarte zwischen dem Schulstandort Greifswald und der Kreismusikschule Wolgast einreiche und bis Ende Oktober immer noch keine Antwort habe“, berichtete sie den Ausschussmitgliedern.

Sie habe daraufhin den Vorsitzenden des Kreiselternrates, Mario Riedel, um Unterstützung gebeten, der sich an die Kreisverwaltung wandte. „Nach weiteren mehrmaligen Nachfragen erhielten Herr Riedel und auch wir am 20. November durch die verantwortliche Mitarbeiterin einen ablehnenden Bescheid. „Der Weg von der Schule zur Musikschule sei kein Schulweg“, lautete die dünne Begründung.

Kreisbildungsausschuss sichert Unterstützung zu

Auf den von Christine Muschkowitz am 10. Dezember 2019 eingelegten Widerspruch werde überhaupt nicht reagiert, berichtet sie den Ausschussmitgliedern. „Ich erhielt am 6. Januar von der Mitarbeiterin die Eingangsbestätigung des Widerspruchs mit der Bemerkung, dass er zeitnah entschieden werde. Seitdem herrscht Funkstille“, so die Heringsdorferin.

Für sie sei ein solches Vorgehen schlechter Stil. Einerseits hole Marlene für die Wolgaster Musikschule als kreisliche Einrichtung erste Plätze, andererseits führe kein Weg zu einer Unterstützung.

Der Bildungsausschuss des Kreistages will sich des Problems annehmen, damit die Antrags-Odyssee von Familie Muschkowitz endlich ein gutes Ende findet.

