Zinnowitz

Wenn die Zinnowitzer Rechtsanwältin Sabine Butzke aus ihrem Bürofenster blickt, schaut sie in viele glückliche Gesichter: Urlauberfamilien auf dem Weg zum Strand, Ehepaare, die mit dem Fahrrad die Insel erkunden oder Eis schleckende Kinder. Die schöne heile Welt. Wenn die 51-jährige Juristen innerhalb ihres Büros geradeaus schaut, blickt sie auf ihre weiße, massive Tür.

Wenn diese sich öffnet, tritt immer jemand ein, der ein mehr oder weniger schwerwiegendes Problem hat – das komplette Kontrastprogramm zur sommerlichen Leichtigkeit auf der Straße. Entweder ist es der Ehemann, der sich von seiner Frau scheiden lassen will; der Koch, der Ärger mit seinem Arbeitgeber hat oder eine verkrachte Familie, bei welcher der Verdacht des Kindesmissbrauchs im Raum steht.

In den vergangenen 25 Jahren gingen Hunderte Mandanten durch diese Tür, um der Anwältin ihr Leid zu klagen. Auf ihrem Schreibtisch stapeln sich die Akten: Ehestreitigkeiten, Arbeitsrecht, Betrug, Körperverletzungen und so weiter. Auch wenn ein Großteil ihrer Mandanten in Vorpommern leben, ist die Spannbreite ihrer Fälle riesig. „Manchmal hilft auch das klärende Gespräch und die Leute wissen, dass sie jemanden haben, mit dem sie über das Problem reden können. Oft wird daraus gar kein richtiger Streit“, sagt die Juristin.

Der 1. Fall: Mandant lieferte sich Schießerei mit der Polizei

Eines hat Sabine Butzke im vergangenen Vierteljahrhundert als Anwältin gelernt: „Es gibt nichts, was es nicht gibt.“ Als sie mit gerade einmal 26 Jahren den Job begann, hätte sie sich nicht in den kühnsten Träumen ausmalen können, was mal auf sie zukommt.

„Der erste Fall war gleich eine Schießerei in Zinnowitz – vorne an der B 111 bei den Ruinen. Mein Mandant lieferte sich einen Schusswechsel mit der Polizei“, erinnert sie sich. Es stellte sich heraus, dass ihr Mandant ein ganzes Arsenal an Waffen besitzt.

Apropos: Sie selbst war auch schon Opfer einer Schießerei. „Erst wurde an unserem Haus geschossen, dann an der Kanzlei. Mein Auto war danach Schrott und an der Kanzlei wurden danach die Sicherheitsmaßnahmen erhöht“, erzählt sie. Der Vorfall ist allerdings schon viele Jahre her.

Maria K. : Der Fall der ermordeten Teenagerin aus Zinnowitz

Hunderte Fälle sind in den vergangenen Jahren zusammengekommen – vom Nachbarschaftsstreit bis hin zum Mord. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte die 51-Jährige, als sie die Mutter der ermordeten Maria K. (18) aus Zinnowitz vor Gericht vertrat. „Dieser Fall hat mich lange beschäftigt. So einen Prozess hakt man nicht einfach ab wie jeden anderen“, sagt sie.

Die beiden Haupttäter sitzen jetzt hinter Schloss und Riegel und verbüßen ihre langjährige Haftstrafe. „In meinem Job dringt man oft so tief in die Materie ein – das geht auch an die eigene Substanz.“ In jedem Fall recherchiert sie, redet mit Betroffenen, schaut ins Umfeld, ist bei den Mandanten zu Hause.

„In manchen Fällen fällt es schwer, die Sachen nicht mit nach Hause zu nehmen“, sagt sie. Zu jedem Straßenzug auf der Insel würde ihr eine Geschichte einfallen. „Vielleicht schreibe ich auch mal ein Buch darüber“, sagt sie.

Hartz-4-Empfänger stellt Antrag auf Verhütungsmittel

Butzke erinnert sich aber auch an Fälle, die im Nachhinein zum Schmunzeln und Nachdenken anregen. Ein Mann, etwa Mitte 30 und Hartz-4-Empfänger, wollte einen Zuschuss für Verhütungsmittel beantragen. „Er wollte sieben Kondome in der Woche“, erinnert sie sich.

Sein Problem: das Jobcenter gewährt laut Hartz-4-Regelsatz jedem Einpersonenhaushalt 16,11 Euro pro Monat für die Gesundheitspflege. Davon müssen Arztbesuche, Zahnpasta, Medikamente und spezielle Hygieneprodukte wie z. B. Tampons und Binden bezahlt werden. Einen direkten Zuschuss für Verhütungsmittel gibt es nicht. Und sie können, je nach persönlichem Bedarf, ziemlich ins Geld gehen. „Deshalb suchte er sich anwaltlichen Rat. Wir haben es hinbekommen, dass er drei Kondome in der Woche bekam“, sagt Sabine Butzke.

Abschalten: Handy aus, Fahrradfahren und keine Menschen sehen

Die gebürtige Zinnowitzerin machte aus ihrem Beruf eine Berufung. „Die Arbeitstage sind oft lang und hart und in der Freizeit ist man ständig im Standby-Modus. Ob beim Einkaufen, beim Frisör, in der Fußgängerzone oder beim Kurmuschelkonzert – oft haben die Menschen ein Anliegen, welches sie an mich herantragen“, sagt sie.

Um geistig mal von der Arbeit loszulassen, legt sie einfach das Handy weg, schwingt sich auf das Fahrrad und macht Ausflüge in weit entlegene Orte. „Ich fahre mit meinem Partner dorthin, wo mich keiner kennt oder entdeckt – das tut einem sehr gut und gibt mir Kraft“, sagt sie.

TV-Shows haben nichts mit dem realen Leben zu tun

Deutschlandweit fährt sie zu Gerichtsterminen. Dass manche Mandanten ihre Arbeit mit der Darstellung aus TV-Shows vergleichen, bringt sie zum Lachen. „Ein Mandant wartete nach dem Richterspruch auf den Hammerschlag. Allerdings musste ich ihm diese Illusion leider nehmen, denn so etwas gibt es nur in TV-Shows. Es gab mal eine Zeit, in der eine Gerichts-Show nach der anderen im TV kam. Diese Sendungen haben allerdings nichts mit dem wahren Leben zu tun“, sagt sie.

Von Hannes Ewert