Anwalt aus Löcknitz zieht Klage gegen Corona-Testpflicht an der Grenze zurück

Schwerin/Pasewalk

Ein polnischer Anwalt hat seine Klage gegen die Corona-Testpflicht für Berufspendler zurückgezogen. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mit, der Anwalt bestätigte die Einigung.

Berufspendler müssen sich laut Ministerium regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Um dies zu erleichtern, sollen in Kürze zwei neue Testzentren an der Deutsch-polnischen-Grenze entstehen. Nach vier Wochen sollen die Daten aus den beiden Testzentren ausgewertet werden. Damit soll demnach untersucht werden, welchen Einfluss die Berufspendler auf das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben. Dort sind die Corona-Infektionszahlen seit vielen Wochen mit Abstand am höchsten in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Klage des Anwalts hatte sich gegen die Quarantäneverordnung des Landes gerichtet. Er sah darin seine EU-Bürgerrechte verletzt. Daraufhin hatte das Oberverwaltungsgericht Greifswald die Landesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert. Nun haben sich beide Parteien geeinigt.

Von dpa