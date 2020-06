Auch wenn grüner Strom auf der Ostsee erzeugt wird, entstehen Konflikte an Land. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz baut die Offshore-Stromtrasse aus, damit weitere Windparks angeschlossen werden können. Am Umspannwerk bei Lubmin sind Anwohner vom Brummen genervt. Nun sollen Lösungen her.