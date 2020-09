Anwohner in Ahlbeck genervt: Wenn Straßen zu Schleichwegen werden

Ahlbeck

Im Ahlbecker Wohngebiet Siedlung Ostend herrscht Unzufriedenheit. „Wir haben hier einen massiven Verkehrslärm und permanente Regelverstöße“, beklagt Rainer Sauerwein. Der Ahlbecker wohnt an der Straße Alter Sportplatz. Die gehört mittlerweile zum Schleichweg, um die Baustelle auf der Landesstraße 266 über die Egelinski-Straße, Alter Sportplatz, Siedlung Ostend, Bahnhofstraße und Schulzenstraße zu umfahren.

Mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Ahlbeck und der einseitigen Sperrung der Landesstraße 266 müssen die Kraftfahrer wegen der Baustellenampel längere Wartezeiten hinnehmen. Viele wollen das nicht und nutzen andere Wege, die an der Baustelle vorbeiführen.

„Das führt zu einer massiven Verdrängung des Verkehrs in die Wohngebiete. Der Verkehr hat sich hier inzwischen verzwanzigfacht“, sagt Sauerwein. Er ist mit seiner Kritik nicht allein: „Wir fühlen uns im Stich gelassen. Das kann doch nicht die Aufgabe der Bürger sein, hier etwas zu tun“, sagt Petra Arnhold. Die ehemalige Gemeindevertreterin wohnt in der Siedlung Ostend. „Hier müssen Verwaltung und Polizei endlich handeln“, fordert sie.

„Das ist Sache der Polizei “

Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig kann die Kritik nachvollziehen. „Das Thema ist nicht neu. Durch die Baustelle hat sich der Verkehr im Wohngebiet potenziert. Wir sind aber für den ruhenden Verkehr zuständig. Das ist Sache der Polizei. Wir haben das im Revier mehrmals angesprochen. Uns wurde zugesichert, dass verstärkt kontrolliert wird.“

Für Sauerwein ist nicht nur die massive Zunahme des Verkehrs ein Ärgernis. „Die ausgeschilderte 30-Zone mit angrenzenden verkehrsberuhigten Zonen wird nahezu komplett ignoriert. Das gilt auch für die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Hier wird gerast. Viele vergessen anscheinend, dass wir hier eine Kindertagesstätte mit einem Spielplatz haben. Ich habe mich schon an die Gemeinde, an das Straßenverkehrsamt und die Polizei gewandt. Es wird viel zu wenig unternommen.“

Der Verkehr im Ahlbecker Wohngebiet Siedlung Ostend – im Bild die Straße Alter Sportplatz mit der Kita – hat massiv zugenommen. Quelle: Rainer Sauerwein

Das will Mandy Collet vom Polizeirevier Heringsdorf so nicht stehen lassen. „Wir haben mehrfach in dem Wohngebiet Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Wir hatten keine herausragenden Feststellungen. Raserei, wie es behauptet wird, findet hier nicht statt. Wir können uns dort ja nicht 24 Stunden hinstellen.“ Von der Kita-Leiterin habe es zur Raserei keine Hinweise gegeben, so die Polizeihauptkommissarin.

Busverkehr massiv zugenommen

Kita-Chefin Christiane Pagenkopf bestätigt: „Das Gespräch war im Sommer. Seitdem hat der Verkehr hier aber massiv zugenommen. Und die erlaubte Geschwindigkeit wird ganz sicher nicht eingehalten“, sagt die Leiterin. Sie spricht von einem „massiven Busverkehr“, der besonders in den Bringe- (8 bis 9 Uhr) und Abholzeiten (15 bis 16 Uhr) für Schwierigkeiten sorgt. Nämlich dann, wenn die Eltern ihre Pkw abstellen, um die Kinder abzuholen. „Dann wird es hier richtig eng“, sagt Christiane Pagenkopf.

Mit Hilfe der Polizei wurden an der Kita – gut einsehbar vom Kreuzungsbereich – zwei Banner mit der Aufschrift „Runter vom Gas“ angebracht. „Dass wir hier nichts machen, stimmt so nicht. Das ist aber kein Schwerpunkt für uns“, so Mandy Collet.

Kraftfahrer ignorieren Abbiegeverbot

Für Rainer Sauerwein und Petra Arnold schon. Sie verweisen auf ein weiteres Problem: Die Tonnagebegrenzung von 7,5 Tonnen in der Straße „Alter Sportplatz“ werde regelmäßig ignoriert. „Der Berufs- und gewerbliche Verkehr ist hier unterwegs. Fast täglich sehe ich Reisebusse und Lkw. Sie missachten die Beschilderung“, sagt Sauerwein. Hinzu komme, dass das Abbiegeverbot von der Hauptstraße (Swinemünder Chaussee) in die Siedlung Ostend (am Tennisplatz) für viele Pkw-Fahrer nicht relevant sei. Das Abbiegen ist dort nur Bussen gestattet. „Das Einbahnstraßenschild in der Siedlung Ostend in Richtung Schulzenstraße wird gerne auch mal übersehen“, ergänzt Petra Arnhold.

Eine Lösung ist nicht in Sicht. Zumal sich die Baustelle in der Ortsdurchfahrt noch einige Zeit hinziehen wird. Im zweiten Abschnitt (bis Frühjahr 2021) soll der Bereich von der Bahnhofstraße bis zur Rewe-Kreuzung ausgebaut werden. Bis 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Sauerwein: „Eine andauernd wirksame Verkehrsberuhigung und Lärmminderung ließe sich nur durch häufigere Kontrollen, einen verdeckten Geschwindigkeitsmesser oder auch einen Smiley erreichen.“

Von Henrik Nitzsche