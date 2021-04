Apotheke bietet Corona-Test in der Kurverwaltung Trassenheide an

Trassenheide

Ab der kommenden Woche gibt es auch im Haus des Gastes Trassenheide die Möglichkeit, sich mithilfe von geschultem Personal auf das Coronavirus testen zu lassen. Dies teilte Apotheker und Gemeindevertreter Matthias Venz am Donnerstagabend in der Gemeindevertretung mit. Jeweils Mittwoch von 15 bis 18 Uhr soll es in der Kurverwaltung die Möglichkeit geben. Freiwillige Helfer seien bereits gefunden, die zum reibungslosen Ablauf beitragen sollen. Dieser Antigen-Schnelltest ist 24 Stunden gültig und kann zum Beispiel dafür genutzt werden, zum Friseur zu gehen.

Vor der Gemeindevertretung in Trassenheide wurden alle Anwesenden vor der Gemeindevertretersitzung auf das Coronavirus getestet. Quelle: Hannes Ewert

Bereits vor der Gemeindevertretersitzung wurden alle Anwesenden mithilfe eines Antigen-Schnelltests auf das Virus getestet. Bei allen fiel dies negativ aus.

Es werden ab Mittwoch nur Personen ohne Symptome getestet. „Wer Erkältungssymptome, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust hat wird nicht getestet“, heißt es aus der Kurverwaltung. Diese Personen sollen ihren Arzt kontaktieren. Die zu testenden Personen müssen ihren Ausweis oder Fahrerlaubnis oder Reisepass zur Identifizierung mitbringen um die Bescheinigung ausstellen zu können.

Es ist ein Testlauf, der vorerst vier Wochen in Trassenheide probiert wird.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Hannes Ewert