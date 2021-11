Arbeitseinsatz: Initiative pflanzt 50 Obstbäume bei Greifswald

Jarmshagen

Arbeitseinsatz am ersten Adventswochenende in Vorpommern, irgendwo hinter Jarmshagen. 20 Freiwillige trotzen den kalten Temperaturen und graben, treten fest, hämmern, schneiden und sägen. Um 11:30 Uhr ist es geschafft: Der letzte von 50 neuen Obstbäumen steht in der Erde, muss nur noch mit Holzpfählen und Draht geschützt und einem breiten Stoff in Form gehalten werden. Stolz schaut Thomas Beil auf das Werk.

Der Einsatz ist Teil des Projekts „Landschaftspflege mit Herz und Köpfchen“ der Greifswalder Agrarinitiative e.V. (GAI). Beil steht dem Verein vor, in dem sich zahlreiche Landbesitzer und Landwirte rund um Greifswald zusammengeschlossen haben. Ziel ist es, die weiten Felder rund um Greifswald biodiverser zu gestalten, die Wege attraktiver und wertvoller für die Natur zu machen. In diesem Fall: mit Blühstreifen und Obstbäumen.

Viele Menschen wollen zusammen etwas schaffen

Die 450 Meter Feldweg wurden nicht zufällig als erstes ausgesucht. Vor wenigen Wochen war der Weg noch eine Spur im Schlamm von den schweren Maschinen der Bauern. Er wurde neu vermessen und angelegt. Das Wegstück sowie die angrenzenden Felder werden von Landwirt Dietrich bewirtschaftet. Man habe extra den Pachtvertrag umgeschrieben und drei Meter vom eigenen Acker zur Verfügung gestellt, erklärt Tim Dietrich. Die Biolandwirtin Dörte Wolfgramm-Stühmeyer nutzt ein Teil des Landes für das Futter ihrer Tiere. Das Land selbst gehört der Stadt Greifswald, es liegt aber im Hoheitsgebiet von der Gemeinde Wackerow. Um das kleine Waldstück direkt hinter dem Feld kümmert sich Stadtförster Bent Knoll. So viele Akteure, die Hand in Hand zusammenarbeiten, sind ganz nach dem Geschmack von GAI.

Ingrid Beyersdorfer aus Jarmshagen kennt den Feldweg seit ihrer Kindheit. Sie freut sich, dass hier wieder Apfelbäume gepflanzt werden, wo sie früher schon standen. Quelle: Philipp Schulz

Genau darum geht es auch bei dem Verein. Er entstand aus dem Wunsch der Greifswalder, die Flächen, um die Stadt herum mit passenden Ideen weiterzuentwickeln. An Ideen mangelt es nicht. Beil erklärt, dass die 450 Meter Feldweg, die nun mit der Baumreihe ein echter Blickfang im flachen Land sind, nur Teil einer großen Idee seien. Er spricht von einer Radrunde durch das Land südlich von Greifswald. 25 Kilometer. Über die Grimmer Straße von Wackerow nach Petershagen und Jarmshagen. Levenhagen, Griebenow, Helmshagen und wieder zurück. Der Clou: Auf dem Weg kann man Mitglieder des Vereins treffen. Den Hofladen von Biobäuerin Wolfgramm-Stühmeyer etwa.

Echte Jarmshägerin hilft bei den Pflanzarbeiten

2000 Euro haben die Bäume aus der Vorpommerschen Baumschule gekostet. Einen Großteil der Kosten trägt die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung. Es gibt noch einen weiteren guten Grund, dass gerade an dieser unscheinbaren Stelle, scheinbar hinter dem letzten Dorf, neue Obstbäume gepflanzt werden. Unter den Helfern ist auch Ingrid Beyerdorf. Sie wurde 1955 nur einem Steinwurf von der Stelle geboren, an der sie jetzt einen der jungen Bäume festhält und wartet, dass er an seine Stütze gebunden wird.

Heute lebt sie in Jarmshagen Hof IV, zog nur als junge Frau zum Studium weg. Sie erinnert sich, an „vergriesgnabbelten“ Apfelbaum, der mit anderen Bäumen auf dem Weg stand, den sie manchmal ging, um ihre Tante zu besuchen. Man sieht ihr die Freude an, dass nun auch die jüngsten helfen, um hier wieder Bäume zu pflanzen.

Der Verein hat sich auch schon Gedanken gemacht, was passieren soll, wenn die ersten Früchte bereit zum Ernten sind. Das sind dann übrigens Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Alles alte Sorten, bewusst ausgesucht. Dann kann man den Landwechsel kaufen. Eine Art Wertpapier, hinter der sich eine Patenschaft für einen der Bäume verbirgt. Von dem Geld will GAI sich dann um die Bäume kümmern. Schneiden, pflegen und auch ernten wenn es so weit ist.

Von Philipp Schulz