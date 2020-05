Architekt entwirft ein Museum für die große Schlacht im Tollensetal

Schmarsow

Für die bei Helmstedt gefundenen ältesten Jagdwaffen der Menschheit wurde ein eigenes Museum gebaut. In Sachsen-Anhalt führt die archäologische Route Himmelswege zu fünf Orten wie dem Fundort der Himmelsscheibe von Nebra und dem Ringheiligtum Pömmelte.

Das Tollensetal in Vorpommern kann auf einen nicht minder spektakulären Ort verweisen. Er ist sogar von deutlich größerer Ausdehnung. Vor etwa 3300 Jahren stritten hier Tausende Kämpfer miteinander. Es ist die älteste archäologisch belegbare Schlacht der Geschichte.

Anzeige

Den Archäologen bei ihrer Arbeit zuschauen

Ein idealer Ort für ein Forschungsmuseum, ein Haus, das nicht nur Funde und Bildungsangebote präsentiert, glaubt der Architekt Marc William Ruiken. Es soll Besuchern die Möglichkeit eröffnen, den Ausgräbern bei ihrer Arbeit zuzusehen und Funde am originalen Ort zu besichtigen. „So etwas habe ich in Schottland gesehen“, sagt Andrea Ruiken-Fabich, die Mutter von Marc Willam. Sie hat das unweit von Jarmen gelegene Schloss Schmarsow nach der Wende mit ihrem Mann Falk Fabich denkmalgerecht saniert.

Weitere OZ+ Artikel

Das bronzezeitliche Schlachtfeld liegt nicht weit entfernt von Schmarsow, östlich von Weltzin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte, aber zu Vorpommern gehörig). Es gehört nach Einschätzung des Greifswalder Unterwasserarchäologen Dr. Joachim Krüger zu den 50 bedeutendsten Fundplätzen der Welt. Der Wissenschaftler war und ist hier als Unterwasserarchäologe aktiv.

Musikinstrumente der Bronzezeit ausstellen

Der Ort der Schlacht aus der Luft Quelle: Marc Wiliam Ruiken

Wie so ein Forschungsmuseum aussehen könnte, dazu hat Marc William Ruiken seine Diplomarbeit an der TU Dresden verfasst. Zunächst waren die Dresdner Professoren wenig angetan von der Idee eines Museums in der vorpommerschen Einsamkeit. Ruiken hat sie überzeugt.

Eine holographische Schlacht als moderne Attraktion

„Ich habe Weltzin als Außenstelle des Landesmuseums und Arbeitsstätte konzipiert, ohne dass eine Konkurrenz zu Rostock entsteht“, wo das Archäologische Landesmuseum eingerichtet werden soll, erläutert der Architekt. Ausstellung, Forschung und Wohnen würden verbunden. Ruiken schlägt Installationen zur historischen Situation und Möglichkeiten für Besucher vor, sich selbst auszuprobieren. „Ich arbeite gerade an einem Film mit der holographischen Darstellung einer Schlachtszene“, erzählt er. Der moderne Bau soll an der Bruchkante des Tollensetals stehen und einen spektakulären Ausblick auf das Schlachtfeld bieten.

So könnte das Foyer des Museums aussehen Quelle: Marc William Ruiken

„Wir möchten die Idee eines Forschungsmuseums einer breiten Öffentlichkeit vorstellen und um Unterstützung werben“, sagen Andrea Ruiken-Fabich und ihr Sohn. Im Juni 2020 wollten sie diese Idee in Schmarsow auf dem Tag der pommerschen Landesgeschichte vorstellen.

Vorpommern-Staatssekretär findet Museumsvorhaben gut

Diese Tagung soll sich der Archäologie widmen, eine Exkursion zum Schlachtfeld ist geplant. Die Veranstaltung wird wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben. Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) hatte sich schon auf die Tagung gefreut. „Ich finde die Idee eines Forschungsmuseums charmant“, sagt er. „Alles, was die regionale Identität stärkt und Impulse für den Tourismus gibt, ist unterstützenswert.“ Wie genau das dann erfolgen könne, müsse man sehen.

Der Standortstreit Mecklenburg-Vorpommern ist ein Land der Großsteingräber, Hügelgräber, Burgwälle, Turmhügel und außergewöhnlicher archäologischer Funde. In Museen und vor allem in Depots lagert mehr oder weniger gut eine Vielzahl von Schätzen. Ein zentrales Depot wird in Schwerin errichtet. Umstritten ist, ob Funde in den Regionen oder zentral präsentiert werden sollen. Als Standorte für ein Landesmuseum bewarben sich aus Vorpommern Putbus, Stralsund, Greifswald sowie das Tollensetal, aus Mecklenburg-Strelitz Neustrelitz und aus Mecklenburg-Schwerin Rostock, Schwerin, Groß Raden und Bad Kleinen. Ein Gutachten sprach sich 2016 für Rostock aus. Im April 2017 erteilte die Regierung Rostockden Zuschlag, 2021 sollte es mit dem Bau losgehen. Doch es gibt Streit ums Geld, der Warnowstadt sind die zugesagten 40 Millionen Euro des Landes zu wenig.

Impulse für Tourismus in der Region

Ein Museum im Tollensetal könnte den Tourismus fördern, das am gleichen Fluss geplante Kultur- und Veranstaltungszentrum Schloss Broock und die Burg Klempenow sind nicht weit entfernt.

Es sei sehr bedauerlich, dass es am Fundort keine Informationsmöglichkeiten gebe, finden Unterwasserarchäologe Joachim Krüger und der Historiker Prof. Thomas Terberger, einer der Wissenschaftlichen Leiter der Grabung, der die Idee des Museums ebenfalls gut findet. Das Konzept unter Einbeziehung von Burg Klempenow sollte überlegt sein. „Man muss kein großes Museum errichten“, sagt Terberger. Anderenorts gebe es gute Erfahrungen mit ehrenamtlichen Führern, einer kleinen Museumsstation und einem Informationspfad in Verantwortung des Landkreises. Auch eine App könne Besucher führen. „Der Fundplatz kann mit seinem Potenzial und Bekanntheitsgrad wirklich zum nachhaltigen Tourismus in der Region beitragen“, schätzt der Archäologe ein. „Eine Konkurrenz zu einem Archäologischen Landesmuseum sehe ich in keiner Weise.“

Unabhängig davon muss noch viel wissenschaftliche Arbeit geleistet werden. Untersuchungen laufen wegen Geldmangels derzeit nur ehrenamtlich, bedauert Joachim Krüger. „Wir haben zwar einige Erklärungsmodelle, tatsächlich haben wir aber noch längst nicht alles verstanden, was im Tal vor 3300 Jahren vor sich ging.“

Lesen Sie auch:

Von Eckhard Oberdörfer