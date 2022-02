Greifswald/Schwerin

Droht nun auch eine Corona-Impfpflicht für Klinikpatienten? Ein Beispiel aus Vorpommern wirft diese Frage auf: Die Greifswalder Short Care Klinik, spezialisiert auf neurochirurgische Eingriffe, plant Operationen nur noch für geimpfte Patienten. Ein junges Mädchen, das mit akuten Schmerzen im Handgelenk an einen Spezialisten, der in der Klinik praktiziert, überwiesen worden war, wurde unlängst abgewiesen.

Die Klinik sieht das Recht für dieses Vorgehen auf ihrer Seite, denn man führe in der Regel nur planbare Eingriffe durch, so Geschäftsführer Klaus Schilling. Auch Dietmar Enderlein, Chef der Medigreif-Gruppe, zu der die Klinik gehört, betont: „Es handelt sich bei uns um Operationen, die man aufschieben kann, ohne dass dem Patienten etwas passiert.“ Trete dennoch ein Notfall ein, werden selbstverständlich auch Ungeimpfte behandelt. Dies geht auch aus einem Merkblatt der Klinik zum Umgang mit Patienten vor, das der OZ vorliegt.

Ärztekammer: Behandlung darf nicht vom Impfstatus abhängen

Während die Short Care Klinik von der Krankenhausgesellschaft MV Rückendeckung erhält, die Verständnis für das Vorgehen zum Schutz der Patienten und 36 Mitarbeiter vor einer Infektion zeigt, regt sich andernorts Kritik und Unverständnis.

Etwa bei der Ärztekammer MV. Dort hatte man gerade erst rechtlich prüfen lassen, ob niedergelassene Ärzte ungeimpfte Patienten abweisen dürfen, so eine Sprecherin. Sie erklärt: „Nach unserer juristischen Auffassung darf eine Behandlung von gesetzlich versicherten Patienten nicht vom Impf- oder Teststatus abhängen, auch Ungeimpfte müssen unabhängig der persönlichen Auffassung des Vertragsarztes behandelt werden.“ Die Ärztekammer wolle die rechtliche Lage nun auch für Kliniken prüfen lassen.

Laut ethischem Grundsatz müsse man allen kranken Menschen helfen

Ohnehin scheint der Greifswalder Fall die Krankenkassen und Verbände völlig unvorbereitet zu treffen: Offen will das niemand sagen, unter der Hand heißt es, entweder man sei nicht zuständig oder ratlos.

Für Prof. Wolfgang Motz, Ärztlicher Direktor am Klinikum Karlsburg ist hingegen klar: „Zu unserem ethischen Grundsatz und klinischen Leitbild gehört es, allen kranken Menschen zu helfen. Es ist ein absolutes No-Go, ungeimpfte Patienten nicht zu behandeln.“ Auch bei der Zimmerbelegung spiele der Impfstatus keine Rolle. Negativ getestete Patienten kommen gemeinsam auf ein Zimmer. Positiv Getestete werden isoliert.

Gesundheitsministerium findet Vorgehen legitim

So verfährt auch das KMG Klinikum in Güstrow. „Wir haben einen öffentlichen Versorgungsauftrag, den wir erfüllen“, so ein Sprecher. „Unsere Behandlungspflicht ist unabhängig vom Impfstatus unserer Patienten.“ Eine ähnliche Entwarnung auch vom Unternehmen Sana, das unter anderem in Wismar und Bad Doberan Krankenhäuser betreibt.

Dieses Vorgehen sieht auch das Gesundheitsministerium als geboten. Aus Schwerin heißt es: „Die Akutkrankenhäuser haben unberührt ihrer Trägerschaft einen allgemeinen Versorgungsauftrag wahrzunehmen, der im Rahmen des geltenden Corona-Rechts auch Ungeimpfte einschließt.“ Dennoch halte man das Vorgehen der Short Care Klinik bei planbaren Eingriffen für legitim. Es handele sich „um ein kleines Haus“. Deshalb „kann es zulässig sein, dass ein spezialisiertes Krankenhaus [...] in pandemischen Phasen [...] auch unter Einbeziehung des Impfstatus entscheidet, wer in welcher Reihenfolge behandelt wird.“

