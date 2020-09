Neppermin

Neue Vorwürfe im Streit um das Ferienhaus von Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) auf der Insel Usedom. Nach neun Jahren sind Zeugen aufgetaucht, die Caffier und den früheren Bürgermeister der Gemeinde Benz, Karl-Heinz Schröder ( CDU), schwer belasten. Vorwurf: Für den Bau von Ferienhäusern an einem Schilfgürtel im Vogelschutzgebiet am Nepperminer See sei Bauschutt von der Sanierung einer naheliegenden Kreisstraße verwendet worden. Dies wollen die Zeugen auch vor Gericht aussagen.

Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stralsund

Gut ein Jahr Ruhe ist in den Fall um die Ferienhäuser am Schilfgürtel eingekehrt. Nun holt Günther Jikeli, SPD-Mann von der Insel Usedom, erneut aus. Er hat über seinen Anwalt Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Stralsund gegen Karl-Heinz Schröder erstattet. Neben Vorteilsannahme im Amt des früheren Bürgermeisters und Amtsvorstehers geht es darin auch um die neuen Zeugen. Diese bestätigen demnach, im Mai 2011 gesehen zu haben, wie eine Baufirma den Straßenaushub von der Kreisstraße 37 mit Lkws an den Nepperminer See brachte. Sie seien damals den Lkws hinterhergefahren. „Es handelte sich um asphaltartiges Material“, steht in der Strafanzeige.

Zeugin beschreibt Bauschutt als „geschreddertes Zeug“

„Zu dieser Aussage stehen wir“, erklärt Zeugin Ines Poitz aus Benz. Sie und ihr Mann hätten sich damals gewundert, wo der Bauschutt hingefahren wird, den sie als „geschreddertes Zeug“ beschreibt. „Kleine schwarze Teilchen.“ Poitz: „Das sagen wir auch vor Gericht aus.“ Der Bauschutt sei am Ufer des Nepperminer Sees gelandet, wo später die Häuser von Caffier, Schröders Frau und anderen entstanden seien. Bodenproben würden dies sicher noch heute ans Licht bringen, so Poitz.

Das Verfahren ist ein weiterer Meilenstein im seit Jahren schwelenden Streit um die Ferienhäuser am Nepperminer See. 2006 kaufte Caffier, zu der Zeit noch nicht Minister, ein Grundstück – damals noch in großen Teilen Schilfgürtel. Später, nach Aufschüttung von Erdreich und dem Bau von Spundwänden, erlaubte die Gemeinde Bebauung. Wiederholt tauchten Vorwürfe zu CDU-Kumpanei auf: Schröder habe seinem Parteifreund Caffier ein Filetstück am Achterwasser zugeschanzt (die OZ berichtete). Caffier und der Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd, René Bergmann, wiesen das zurück.

Die Bebauung sei rechtswidrig erfolgt, unterstellt Jikeli – und darf dies nach einem Urteil des Landgerichts Stralsund auch weiterhin offen sagen. Erdaufschüttung und Bau der Ferienhäuser seien „schwere Biotopzerstörung im geschützten Schilfgürtel“ gewesen.

Auch der Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) MV monierte Verstöße gegen den Naturschutz und forderte den Abriss der Ferienhäuser am Schilf. Fotos belegen: Da, wo Caffiers und Schröders Häuser jetzt stehen, war vor Jahren Röhricht, der durch die Aufschüttung verschwand.

Staatsanwälte prüfen derzeit die Anzeige

Die Staatsanwaltschaft Stralsund bestätigt den Eingang der aktuellen Strafanzeige plus Unterlagen. Diese würden nun auf eine „strafrechtliche Relevanz geprüft“, so Sprecher Martin Cloppenburg.

Caffier sagt: Er könne keine Angaben machen, weil er keine Aufschüttung veranlasst habe. Wiederholt erklärte er: Alles sei rechtens gewesen. Karl-Heinz Schröder hat bisher nicht auf Anfragen reagiert.

Behörden monierten schon 2006 das Treiben am See

Auf Verstöße beim Bau der Ferienhäuser hatten Behörden intern bereits vor Jahren hingewiesen. So monierte der damalige Leiter des Bau- und Umweltamtes des Altkreises Ostvorpommern am 23. November 2006, dass am Nepperminer Schilfgürtel Erde aufgeschüttet wurde – und zwar 13 Meter über die Baugrenze hinaus. Dies sei „ein Verstoß gegen die Festsetzungen“ des Bebauungsplanes. „Die Aufschüttungen führten zur Zerstörung des angrenzenden Röhrichtbestandes“, laut Landesnaturschutzgesetz „unzulässig“, so der Amtsleiter. Wenig später versuchte die Gemeinde, den Schaden zu heilen. Offiziell sah die Kreisverwaltung später keinen Verstoß gegen den Naturschutz. Akten seien womöglich längst vernichtet, heißt es.

Kritik kommt auch vom BUND MV. Ein Widerspruch beim Landkreis Vorpommern-Greifswald vom April 2019 sei bis heute nicht abschließend bearbeitet worden, so Geschäftsführerin Corinna Cwielag. Erst danach sollte entschieden werden, ob der Verband Klage zu den Ferienhäusern am Nepperminer See einreicht.

