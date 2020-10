Asphaltschicht zwischen Usedom und Zecheriner Brücke wird erneuert

Usedom

Autofahrer aufgepasst: Seit Montag ist die Bundesstraße 110 zwischen Usedom-Stadt und Zecherin für den Straßenverkehr aufgrund von Asphaltarbeiten gesperrt. Die 5200 Meter lange Trasse wird komplett erneuert. Seit dem Montagmorgen waren Arbeiter dabei, die Straße Stück für Stück abzufräsen. Eine zehn Zentimeter dicke Trag- und Deckschicht wurde abgetragen. Die abgetragene Schicht entspricht einem Gewicht von 8500 Tonnen. Ein einzelner Lastwagen fährt ein Gewicht von 27,5 Tonnen davon. Heißt: rein rechnerisch sind 309 Lastwagen-Ladungen von Nöten sind, um die Straße komplett abzufräsen.

Zehn Zentimeter der Asphaltschicht werden abgefräst. Später werden zwölf Zentimeter wieder aufgetragen. Quelle: Hannes Ewert

Das Material wird in ein Mischwerk nach Neubrandenburg gefahren und dort weiterverarbeitet. Wie das Straßenbauamt in Neustrelitz mitteilt, wird nach den Fräsarbeiten wird eine zwölf Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen.

Größere Einzelfläche wird grundhaft saniert

Wie das Amt in Neustrelitz mitteilt, erfolgt im Bereich der Zecheriner Brücke bis zum Abzweig Zecherin/ Karnin die Erneuerung der Asphaltbefestigung jedoch höhengleich, so dass hier keine größeren Anpassungsarbeiten an passiven Schutzeinrichtungen etc. erforderlich werden. „Des Weiteren wird im Zuge dieses Bauvorhabens auch noch eine größere Einzelfläche grundhaft saniert“, heißt es.

Bereits an der Mellenthiner Kreuzung wird darauf hingewiesen, dass in der Stadt Usedom Schluss ist. Quelle: Hannes Ewert

Baustelle in vier Streckenabschnitte unterteilt

Der Streckenabschnitt der B 110 wird unter Berücksichtigung der im Baufeld liegenden Ortsanbindungen und Ortslagen in vier Teilabschnitte unterteilt, um die Dauer der sich nicht zu vermeiden lassenden Einschränkungen für Anlieger und Schülerverkehr in Bezug auf den Umleitungsverkehr relativ kurz zu halten. Die Abschnitte lauten wie folgt: Zecheriner Brücke bis Abzweig Zecherin/ Karnin; Abzweig Zecherin/ Karnin bis Abzweig Gneventhin; Abzweig Gneventhin bis Abzweig Gellenthin und Abzweig Gellenthin bis Usedom-Stadt.

Zecheriner Brücke am 7. November voll gesperrt

Noch bis zum 13.November ist die Strecke zwischen dem Abzweig Karnin bis Usedom voll gesperrt werden. Zur Vollsperrung für den ersten Bauabschnitts zwischen der Zecheriner Brücke und dem Abzweig nach Zecherin/ Karnin kommt es am 7. November. Die Insel Usedom ist an diesem Tag nicht über die Zecheriner Brücke befahrbar.

Vom 16. November bis 11. Dezember werden Restarbeiten wie Errichtung der passiven Schutzeinrichtung umgesetzt. Die endgültige Fahrbahnmarkierung wird bis zum Frühjahr 2021 aufgebracht.

Hier gibt es nur ein Durchkommen für Autos, die bis nach Usedom fahren wollen. Quelle: Hannes Ewert

Umleitung über die B 109

Die offizielle Umleitung erfolgt von Anklam über B 109, Karlsburg auf die B 111, Lühmannsdorf/ Wolgast/ Koserow/ Ückeritz bis Mellenthin und umgekehrt. Wer sich auskennt, kann jetzt schon über Karnin fahren. Die neue Straße wurde erst kürzlich fertiggestellt.

Von Hannes Ewert