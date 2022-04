Stralsund

Otto Dibbelt (1881 bis 1956), hat den Vorgänger des Deutschen Meeresmuseums, das Naturmuseum, in seiner Heimatstadt Stralsund gegründet und viel für dessen Ausgestaltung getan. Weniger bekannt sind die Verdienste seiner Frau Astrid (1882 bis 1973), einer gebürtigen Schwedin.

Über deren Wirken informiert Peter Danker-Carstensen in der lesenswerten, gut gestalteten und inhaltlich vielfältigen Märzausgabe der Stralsunder Hefte. Otto Dibbelt hatte seine spätere Frau in Dänemark kennengelernt. Nach der Hochzeit 1922 in Astrids schwedischen Elternhaus gingen sie nach Kolberg. Dort hat der Lehrer Otto Dibbelt ehrenamtlich das von ihm initiierte Heimatmuseum geleitet. Wie Danker-Carstenen schreibt, unterstützte Astrid Dibbelt die Sammelleidenschaft ihres Mannes. Mit ihrem ererbten Vermögen unterstützte sie das Heimatmuseum großzügig, während die Familie bescheiden lebte. Mehr als 100.000 Mark gab sie für die Sammlung.

Auf Otto folgte zunächst Astrid Dibbelt

Nach einer Strafversetzung ihres Mannes übersiedelte das Paar 1940 nach Pasewalk, dann nach Franzburg, 1947 nach Stralsund. Astrid Dibbelt übernahm diverse ehrenamtliche Tätigkeiten fürs Naturmuseum, so Danker-Carstensen. Sie organisierte jedes Jahr Pilzausstellungen. Nach dem Tod ihres Mannes im Mai 1956 leitete sie bis zum Amtsantritt von Sonnfried Streicher das Naturmuseum kommissarisch. Drei Jahre später zog sie nach Schweden, hielt aber immer Kontakt mit Stralsund.

Noch im Todesjahr ihres Mannes übergab Astrid Dibbelt die private Sammlung des Museumsgründers im Wert von 103.000 Mark. Sie machte das Museum sogar zum Erben ihres beachtlichen Vermögens – mit Auflagen. Damit verbunden ist eine spannende Geschichte, die Danker-Carstensen beschreibt.

1925 hatte Otto Dibbelt an einer „Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner“ in Franken teilgenommen. Dort erfuhr er vom Fund eines Ichthyosaurus bei Straßenbauarbeiten in einem Dorf in der Nähe von Bamberg. Dibbelt barg das Fossil und schickte es nach Kolberg. Allerdings wurde er nicht, wie beabsichtigt, präpariert und ausgestellt. Unsachgemäße Lagerung schädigte das Skelett, das 1944 nach Stralsund gebracht wurde. Auch hier gelang es Dibbelt nicht, wenigstens Teile zu retten und auszustellen.

Astrid Dibbelt bot 1958 Stralsund 10.000 Mark „für die Bearbeitung und Aufstellung des Ichthyosaurus“ an. Die Stadt sah sich indes nicht in der Lage, die Auflage zu erfüllen. Weitere Versuche scheiterten. Danker-Carstensen vermutet, dass die Saurierreste später entsorgt wurden. Astrid Dibbelt setzte Stralsund als Erben ein. Die testamentarische Verpflichtung zur Bearbeitung des Sauriers erkannte die Stadt 1974 an. Sie erwies sich aber als nicht erfüllbar.

Info: Stralsunder Hefte 2022, Märzausgabe, ISBN 978-3-97872-080-0 ,12 Euro

Von Eckhard Oberdörfer