Astroteilchenphysiker berichtet übers Universum

Koserow

„Ein Abend im All“ ist das Motto für die nächste Einladung im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ KulturZeit am Meer“. Am 25. Januar gastiert Michael Büker in den Veranstaltungsräumen der Kurverwaltung. Veranstaltungsbeginn ist 19.30 Uhr.

Wollten Sie auch schon immer mal Urlaub machen, wo garantiert noch keiner war? Der sympathische Astroteilchenphysiker Michael Büker nimmt die Gäste mit auf einen unvergesslichen Trip durchs Universum. Vorbei an den Planeten, Monden und Kometen unseres Sonnensystems geht es richtig weit raus: Durch endlose Weiten und dichte Galaxiehaufen, mit Weißen Zwergen, Exoplaneten und Schwarzen Löchern (Achtung! Abstand halten!). Überraschende Fakten rund um unser Universum: Von den Möglichkeiten der Raumfahrt über die Wahrscheinlichkeit außerirdischen Lebens bis hin zur alles entscheidenden Frage, was der Weltuntergang mit einem Latte macchiato zu tun hat.

Michael Büker, geboren 1987, ist Diplom-Physiker mit dem Spezialgebiet Astroteilchenphysik. Er lebt und arbeitet in Hamburg als Wissenschaftsjournalist und Buchautor und spricht im Radio und Fernsehen über Raumfahrt und Astronomie. Ab 2013 war er auf der Bühne beim Science Slam erfolgreich und wurde 2014 Publikumssieger im Bundesentscheid von FameLab, einem internationalen Wettbewerb für unterhaltsame Wissensvermittlung. Er ist Sprecher im Podcast „Sag mal, Du als Physiker“ und Autor der Kolumne „ Bükers Testgelände“ .

Als weitere Lesungen, Vorträge und Kabarettabende im Rahmen der Veranstaltungsreihe „ KulturZeit am Meer“ hat die Kurverwaltung bereits vorbereitet: 15. Februar – Duo Herzverloren in den Veranstaltungsräumen der Kurverwaltung Koserow, 14. März – „Männer de luxe“, Neues von der Reste-Rampe mit den „MelanKomikern“ im Best Western Hotel Hanse Kogge, 18. April – Usedom: 99 Besonderheiten der Insel, Vortrag von Marina und Ralph Kähne in den Veranstaltungsräumen der Kurverwaltung Koserow.

Tickets sind in allen Kurverwaltungen und bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie über das Ticketreservierungssystem www.reservix.de. Eintrittskarten können auch an der Abendkasse erworben werden.

Von Cornelia Meerkatz