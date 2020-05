Auch Freester Fischerfest fällt Corona zum Opfer

Freest

Wegen der Coronakrise fällt das beliebte Freester Fischerfest, das alljährlich am ersten August-Wochenende stattfindet, in diesem Jahr aus. Seit der Wende findet das Volksfest mit bis zu 20 000 Besuchern im kleinen Fischerdorf an der Peenemündung statt. Nun gibt es 2020 also eine Zwangspause. Das bedauern die Krösliner Gemeindevertretung und Bürgermeister Holger Dinse ebenso sehr wie der Rostocker Großmarkt, der seit einem Vierteljahrhundert für die Organisation der beliebten Veranstaltung zuständig ist.

„Wir müssen uns auf das nächste Jahr konzentrieren, denn da bis Ende August Großveranstaltungen untersagt sind, gilt das auch fürs Freester Fischerfest. Das Fest hat seinen Ursprung 1986. Damals wurde allerdings noch in kleinem Rahmen und ohne Fahrgeschäfte gefeiert. Mittlerweile kommen Gäste aus MV, Berlin und Brandenburg jedes Jahr Anfang August nach Freest. Die große Publikumsresonanz rührt vor allem wegen der Präsenz der Freester Fischer beim Fest und ihres in zahlreichen Varianten angebotenen frischen Fischs her.

Von Cornelia Meerkatz