Auch auf Usedom und in Wolgast: EU fördert innovative Projektideen an der Küste

Insel Usedom/Festland

Für das Förderprogramm Leader der Europäischen Union beginnt eine neue Förderperiode. Bis zum 15. Juni können alle Gemeinden, Privatpersonen, Vereine, Unternehmen und Kirchen in der Anklamer Geschäftsstelle der Leader-Aktionsgruppe (LAG) „Vorpommersche Küste“ innovative Projektideen unter dem Motto „Mensch Natur Kultur (er)leben“ einreichen.

Die Leader-Region Vorpommersche Küste erstreckt sich über die Amtsbereiche Landhagen, Lubmin, Am Peenestrom, Usedom Nord, Usedom Süd und das Ostseebad Heringsdorf. Wie Regionalmanagerin Nele Hartleben mitteilt, können Projekte in den Handlungsfeldern Daseinsvorsorge, Natur und Kultur sowie Tourismus und regionale Wertschöpfung gefördert werden.

„Gesucht werden Ideen, mit denen der ländliche Raum weiterentwickelt und noch lebenswerter werden kann“, so die Managerin. „Es werden Projekte gesucht, welche unter anderem Themen umfassen, wie Daseinsvorsorge, Grundversorgung, Entwicklung von Dorf- und Ortskernen, naturfreundlicher- und naher Tourismus, Beschäftigung und Wachstum oder Klima- und Umweltschutz.

Schon viele Projekte wurden erfolgreich umgesetzt

In den zurückliegenden Jahren profitierten bereits zahlreiche Projektideen von Leader-Zuschüssen. Beispielhaft genannt seien der Bau eines Lehrhofes für ökologische Landwirtschaft in Wangelkow, die Rekonstruktion der alten Wassermühle Lassan, die Gestaltung des Hunderthauses in Wolgast, das E-Auto-Ladenetz in Trassenheide, der Pavillon-Bau an der Wässering in Usedom sowie die Sanierung des Rankwitzer Gemeindehauses „Alte Schule“ und des Dorfgemeinschaftshauses in Gellenthin.

Das Förderbudget können sowohl öffentliche als auch private Vorhabenträger nutzen. Potenzielle private Antragsteller werden gebeten, sich zuvor mit der Regionalmanagerin in Verbindung zu setzen. Die eingereichten Projektideen werden noch in diesem Jahr von den Mitgliedern der LAG bewertet und für die Umsetzung und Förderung in 2023 vorgeschlagen. Nähere Infos zum Projektauswahlverfahren, zu Ansprechpartnern und notwendigen Unterlagen sind einzusehen auf der Internetseite: www.vorpommersche-kueste.de. Zu erreichen ist Nele Hartleben unter Telefon 03834/8760-3120 oder per E-Mail unter: Nele.Hartleben@kreis-vg.de.

Von Tom Schröter