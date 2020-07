Auch das noch: „Peene brennt“ wird in Anklam abgesagt

Anklam

Die Vorpommersche Landesbühne sagt das beliebte Open Air „Die Peene brennt“ am Anklamer Hafen ab. „Dieser Schritt wurde unvermeidbar, nachdem das Theater von der Landesregierung informiert wurde, dass in den kommenden Wochen nicht damit zu rechnen sei, dass die derzeit gebotenen strengen Sicherheitsauflagen auf und hinter der Bühne aufgehoben werden“, so Theatersprecherin Martina Krüger. Bei „Die Peene brennt“ stehen zirka 40 Darsteller auf der Bühne. So sind weder Proben noch Aufführungen möglich. Dennoch plant das Theater am vorgesehenen Premierentag, am 5. September ein kleines „ Peene brennt“ in der Stadt – natürlich auf Abstand, versprach Regisseur und Autor Wolfgang Bordel. Das Open Air am Anklamer Hafen erfreut sich seit 2002 großer Beliebtheit. Im vergangenen Jahr sahen 3300 Zuschauer das Spektakel um die Freie Republik Peeneland und erlebten die Mondlandung eines Peeneländers mit.

Rund 40 Darsteller wirken auf der Bühne mit. Quelle: Henrik Nitzsche

Anzeige

Jede Menge Theater im August

Die Vorpommersche Landesbühne bietet dennoch im August jede Menge Theater. Insgesamt sind 50 Vorstellungen geplant. Auf der Ostseebühne in Zinnowitz sind es der Vineta-Live-Talk „Zwischen den Wellen“ , die Theaterinszenierungen „Der schöne grüne Vogel“, „Der Froschkönig“ und die Premiere „Der Weltuntergang“ von Jura Soyfer. Im gelben Theater „Die Blechbüchse“ stehen „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“, „Mit Abstand im Dialog“ und Puppenspiele auf dem Programm. In der Evangelischen Kirche Heringsdorf gibt es ebenfalls Puppenspiele und im Kaiserbädersaal in Heringsdorf wird die schwungvolle Komödie „Ich will Spaß oder Wo bitte ist die Fernbedienung?“ aufgeführt.

Weitere OZ+ Artikel

Als Gäste werden in diesem Monat Désirée Nick, Lothar Bölck, Markus Maria Profitlich und Wladimir Kaminer auf der Ostseebühne Zinnowitz, im Kaiserbädersaal (außer Désirée Nick) und in der Anklamer Nikolaikirche erwartet.

Von OZ