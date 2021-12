Auch der Wolgaster Shia-Verein leidet unter Corona 

Wolgast

Eigentlich herrscht in den Räumen des Familienzentrums am Wolgaster Paschenberg täglich ein ständiges Kommen und Gehen. Yoga-Gruppe, Frauentreff, Eltern-Kind-Gruppe, niederdeutscher Zirkel und viele andere Interessenten nutzen die Räume für ihre Zusammenkünfte, für Sport, Bastel- und Töpferkurse, Vereinstreffen, Seminare und verschiedene Feiern. Auch für Kindergeburtstage und Familienpartys ist das Zentrum stets offen – als generationenübergreifende Kontakt- und Begegnungsstätte für Familien und Menschen unterschiedlichen Lebensalters.

„Aber wie schon in den ersten Lockdowns bleiben viele Leute auch jetzt wieder weg, seitdem die Corona-Beschränkungen erneut verschärft wurden“, berichtet die Leiterin des Familienzentrums, Annett Kruse. „Alle waren froh, als sie sich ab diesem Sommer endlich wieder treffen konnten. Aber jetzt sind die sozialen Kontakte aufs Neue stark eingeschränkt.“

Betreiber des Familienzentrums ist der Verein Shia, unter dessen Regie im gleichen Haus auch die über 40 Plätze verfügende Kita „Lütt Matten“ und die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking betrieben und darüber hinaus Schulsozialarbeit an der Regionalen Schule „Kosegarten“ in Wolgast geleistet wird. „Für jedes unserer vier Projekte gelten andere Corona-Regeln, die sich auch noch laufend ändern“, schildert Vereinsvorsitzende Kristin Frost die Situation. „Die Lage ist sehr unübersichtlich. Dies zu sortieren und umzusetzen, nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch.“

„Allmählich kommen wir an unsere Grenzen.“

Der Shia-Verein, der lediglich 14 Mitglieder zählt, lebe zwar von öffentlichen Zuschüssen und Fördermitteln. „Aber wir müssen, um unsere Projekte am Laufen zu halten, immer auch finanzielle Eigenanteile akquirieren, was wir sonst mit unseren Kursen und Familienfesten gemacht haben“, erklärt Kristin Frost. Diese Einnahmequellen fielen nun weg und die im Lockdown beantragten Unterstützungsgelder reichten nicht aus, um die Verluste auszugleichen. Hinzu kämen zusätzliche Aufwendungen wie etwa für Desinfektionsmittel, Masken und Tests. „Allmählich kommen wir an unsere Grenzen; auf Dauer ist diese Durststrecke nicht durchzuhalten“, unterstreicht die Karlshagenerin.

Den Kopf in den Sand zu stecken, ist für die starken Shia-Frauen dennoch keine Option. „Wir sind trotzdem für alle Familien, die unsere Hilfe brauchen, weiter da und erreichbar – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln“, unterstreicht Kristin Frost. Mit Vorfreude bereiten sich die Shia-Mitglieder auf ihr 30-jähriges Vereinsjubiläum – der Verein wurde einst als „Selbsthilfegruppe Alleinerziehender“ gegründet – vor, das im Mai 2022 mit einem großen Familienfest begangen werden soll. „Wir hoffen, dass sich die Situation bis dahin wieder so weit stabilisiert hat, dass die Feier stattfinden kann“, sagt Annett Kruse.

Für finanzielle Hilfen sind die Akteurinnen immer dankbar. Froh ist der Shia-Verein zum Beispiel für die Unterstützung, die ihm durch die Glücksmünzen-Spendenaktion zuteil wird, die von der Usedomer Bäderbahn und Onkel Ben’s Mittagstisch in Wolgast initiiert wird. Telefonisch zu erreichen ist das Familienzentrum unter 038 36 / 20 20 56, die Interventionsstelle unter 23 72 700 und die Kita „Lütt Matten“ unter 60 19 52.

Von Tom Schröter