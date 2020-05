Auch in Wolgast sind Spielplätze offen: Endlich wieder klettern und rutschen!

Wolgast

Endlich! Auch in MV dürfen seit 1. Mai die Kinderspielplätze unter Auflagen wieder öffnen. In Wolgast entfernten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs am Freitagmorgen die Absperrbänder von den Plätzen, so dass die Kinder nun wieder auf die Geräte können. Die Spielanlage im Tierpark, so war zu erfahren, ist unterdessen noch geschlossen, da hier zunächst Sicherheitsprüfungen erfolgen müssen, die wegen der Corona-Krise aufgeschoben wurden.

Familie Vogtmann tobte sich am Vormittag auf einem Spielplatz unweit des Wolgaster Thälmannplatzes aus. „Endlich haben die Kinder wieder etwas mehr Bewegung“, sagte Stephan Vogtmann (36), der insgesamt fünf Kinder hat und am Feiertag mit Thekla (1), Ole-Johann (4), Ben-Marius (7) und Leonie (15) loszog. „Wir haben zwar hinterm Haus auch einen Sandkasten und eine Schaukel, aber zu rutschen und zu klettern, das ist doch noch was anderes.“ In den zurückliegenden Wochen hielt sich die Familie auch mit Fahrradtouren fit und war bis Karlshagen und Zinnowitz auf Achse. „Und dann folgte oft noch eine Abendtour nach Mahlzow und Umgebung“, ergänzt Leonie.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald teilte am Freitag mit, dass trotz der Spielplatzfreigabe die aktuellen Verhaltensregeln weiter gelten. So sollte jeweils nur ein Kind ein Gerät nutzen. Zudem gelte die allgemeine Abstandsregel von 1,50 Meter auch auf Spielplätzen. Und: Nach dem Spielen bitte bei Kindern gründlich Hände und Gesicht waschen!

Von Tom Schröter