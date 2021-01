Auf Ferienanlage „Casa Familia“ in Zinnowitz steht eine der größten Solaranlagen in MV

Zinnowitz

Nun ist es offiziell: Die Familienferienstätte Casa Familia im Ostseebad Zinnowitz hat einer größten Solaranlage auf dem Hausdach in MV. Für die Einsparung von Kohlendioxid erhielt die Anlage jüngst ein Umweltzertifikat, teilte das Unternehmen mit.

Seit Beginn dieses Jahres setzt das Casa Familia auf erneuerbare Energien. Es installierte auf 1 000 Quadratmetern Photovoltaik-Module auf dem Hausdach. Diese wandelt Sonnenenergie direkt in elektrische Energie um. 2020 konnte das Haus 25 Prozent der benötigten Energie daraus gewinnen. In den besonders sonnenreichen Monaten wie Juni, Juli, August und September konnte die Ferienstätte nunmehr sogar überschüssige Solarenergie in das Energienetz einspeisen.

Ferienstätten tragen eine starke ökologische Verantwortung

Für dieses moderne und umweltbewusste Wirtschaften wurde das Haus nun mit einem CO2-Emissions-Zertifikat ausgezeichnet. Es bestätigt: Durch die Anlage wurden 122 Tonnen Kohlendioxid weniger an die Umwelt abgegeben. Das entspricht dem, was sonst etwa 9,4 Hektar Wald speichern würden. „Gemessen an einer Auslastung von circa 120 000 Übernachtungen pro Jahr und einer Zimmeranzahl von mehr als 180 Zimmern, ist dies eine enorme Einsparung und ein wichtiger Beitrag zur Schonung der Umwelt“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens.

Mit dieser Auszeichnung sehe sich das Casa Familia weiterhin in der Auffassung bestätigt, dass Ferienstätten eine starke ökologische Verantwortung tragen, da besonders hier ein erhöhter Energiebedarf besteht. „Schon immer war umweltschonendes, nachhaltiges Arbeiten ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie“, sagt die Sprecherin. In den vergangenen Jahren seien viele Investitionen im Haus in diesem Sinne getätigt worden.

Von OZ