Insel Usedom/Wolgast

Endlich geht es los. Das finden in Benz nicht nur die acht Mädchen und vier Jungen, die am Sonnabend ihre Einschulung feierten, sondern auch die Lehrer und älteren Schüler. Für alle ist der Montag der erste Schultag seit dem 13. März. Schulleiterin Kirsten Hertrich freut sich, denn: „Wir können normal anfangen. Alle Kinder werden Präsenzunterricht haben – natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.“

„Im Klassenraum muss kein Mindestabstand eingehalten werden. In den Fluren haben wir kleine Pfeile aufgeklebt, damit die Kinder wissen, wo sie laufen müssen“, ergänzt die Leiterin. Der Pausenhof ist groß genug für die insgesamt 63 Kinder der drei Stammgruppen. Jede Gruppe hat dort eine eigene Ecke für sich zur Verfügung.

Anzeige

Elea pflückt mit Hilfe von Papa Georg Zönnchen in Benz ihre Zuckertüte vom Baum. Quelle: Dietmar Pühler

Weitere OZ+ Artikel

Erfreulich aus Sicht von Kirsten Hertrich ist die Nachfrage nach einem Schulplatz in der Evangelischen Schule Benz. Auch wenn es für einige Eltern bedeutete, dass sie aufgrund der begrenzten Schülerzahl eine Absage für ihr Kind hinnehmen mussten. Die zwölf Erstklässler kommen von der ganzen Insel Usedom. Sie werden in der Stammgruppe 1 gemeinsam mit neun Kindern der Klassenstufe 2 jahrgangübergreifend unterrichtet.

Toll findet mittlerweile Georg Zönnchen aus Mellenthin das Schulkonzept, auch wenn er dem anfangs skeptisch gegenüber stand, doch: „Mia konnte ganz schnell lesen.“ Seine älteste Tochter besucht ab heute die vierte Klasse in Benz, während Elea am Samstag eingeschult wurde und sich mit dem Papa ihre Schultüte vom Zuckertüten-Baum pflücken durfte.

In Benz wird das Engagement der Eltern groß geschrieben. Um das Buffet und die Getränke kümmerten sich die Eltern der Erstklässler. Rührige Eltern tragen zudem den Förderverein Benzer Kinder. Dieser unterstützt das reformpädagogische Konzept und den integrativen Charakter sowohl des Kinderhauses Himmelschlüsselchen als auch der Grundschule mit Orientierungsstufe. Darüber hinaus wirbt der Förderverein Spenden ein, um beispielsweise das nächste Projekt, die Sanierung des Bolzplatzes, zu finanzieren.

34 Mädchen und Jungen erhielten in der Wolgaster Grundschule an der Heberleinstraße in zwei Durchgängen ihre Zuckertüten. Schüler aus der ehemaligen Klasse 4a gestalteten in der Sporthalle ein corona-bedingt abgespecktes Programm mit Akkordeon-, Geigenspiel und Gesang. Die Gäste, die sich schick in Schale geworfen hatten, horchten aufmerksam den Klängen. Zugelassen waren zur offiziellen Feier auch hier nur die Eltern und Geschwisterkinder.

Die neue Klasse 1b, die am Sonnabend in der Grundschule an der Wolgaster Heberleinstraße ihren Schulstart hatte, zählt 17 Schüler. Insgesamt wurden hier in diesem Jahr 34 Mädchen und Jungen eingeschult. Quelle: Tom Schröter

„Wir werden all unsere Kraft einsetzen, damit sich Ihre Kinder hier wohlfühlen werden“, versprach Schulleiterin Roswitha Fennert den Eltern. Endlich sei nun wieder Präsenzunterricht im Regelbetrieb vollumfänglich möglich. Denn: „Das Homeschooling und das digitale Lernen des vergangenen Halbjahres“, da sei sie sicher, „werden ihre Schatten in das neue Schuljahr hinein werfen.“

Schuleinweihung in der Grundschule an der Heberleinstraße in Wolgast: Mutti Annett Jansch gratuliert ihrer Tochter Helena zum Schulanfang und überreicht ihr die Zuckertüte. Quelle: Tom Schröter

„Für mich war dies die letzte Einschulung“, resümierte Schulleiterin Fennert (67), die nach dem Ende des ersten Schulhalbjahres im Februar 2021 in den Ruhestand wechselt.

Zu den gut 40 Abc-Schützen, die in Zinnowitz eingeschult wurden, gehörte die sechsjährige Tarja Ahrens. Sie war ganz aufgeregt, da auch für sie die Kindergartenzeit nun vorbei ist und ihr in den letzten Tagen so oft gesagt wurde: „Nun beginnt der Ernst des Lebens!“ Dass das Leben gar nicht so ernst ist und die Grundschule am Zinnowitzer Dannweg „sooo schön“ ist, weiß bereits ihre große Schwester Perla (8) persönlich, schließlich kommt sie dort jetzt schon in die dritte Klasse.

In Zinnowitz geleitete Perla Ahrens (8, links) ihre kleine Schwester Tarja (6) am Sonnabend zur Einschulung in der Grundschule am Dannweg. Quelle: Tilo Wallrodt

Am Samstagvormittag nahm Perla ihre Schwester an die Hand, zeigte ihr den Schulweg, nahm ihr gleichzeitig die Aufregung und erzählte ihr schöne Geschichten aus dem Schulalltag. Später durfte sie auf dem Schulhof nach vorne kommen und Tarja die Zuckertüte überreichen. Mutter Cindy und Vater Peter sowie alle anwesenden Verwandten sind unheimlich stolz auf ihre Lieblinge.

Musikalisch starten am Sonnabend die gleichsam fein herausgeputzten 33 Koserower Erstklässler in zwei Staffeln in den Unterrichtsalltag. Begleitet von ihren Klassenlehrern, ließen sie Triangel, Zimbel, Rassel, Klangfrosch & Co. erklingen und sich von Papagei Kokoko als neue Schüler begrüßen. Zuvor hatte Schulleiterin Kerstin Kamin spielerisch erklärt, was die Neuen ab Montag in der Koserower Vineta-Grundschule erwartet, und schon mal probeweise die Zahlen von eins bis zehn und die sieben Wochentage kollektiv abgefragt.

Nach der Einschulungszeremonie verließen die Koserower Abc-Schützen die Franka-Dietzsch-Turnhalle, um in der Vineta-Grundschule ihre Klassenräume kennen zu lernen. Quelle: Tom Schröter

„Wir wollen so viel Normalität wie möglich in den Unterricht bringen“, erklärte die Schulleiterin und bat die Eltern mit Blick auf die Hygienebestimmungen, die Schule nur im Ausnahmefall zu betreten. Die Kinder würden morgens am Eingang von den Lehrern in Empfang genommen und in ihre Klassenräume gebracht. Wegen Corona nochmals den Schulbetrieb ins Internet zu verlagern, wäre gerade für die neuen Schüler folgenschwer: „Sie können mit Erstklässlern kein Homeschooling machen. Das geht nicht.“

Lesen Sie auch: Die Neuen kommen: Süßer Schulstart auf Usedom trotz Corona

Von Dietmar Pühler, Tom Schröter, Tilo Wallrodt