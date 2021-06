Heringsdorf/Bansin

Über Werder Bremen will er gar nicht viel sagen. „Das war eine Katastrophe auf ganzer Linie und komplettes Versagen.“ Uli Borowka mag jetzt nicht an den Worst Case, den Abstieg der Werderaner in die zweite Liga, denken. Jetzt zählt der Moment. Wir sitzen an der Promenade bei Rhabarberschorle, die Sonne scheint und in der Küche von Fisch Domke in Bansin bereiten sie seinen Ostseesteinbutt zu. So geht Urlaub.

Nicht ganz. Borowka, einer der härtesten Bundesligaspieler (bekannt als „Eisenfuß“), der von 1987 bis 1995 in Diensten der Bremer war, ist als Fußballexperte auf der Insel. Unter Coach Otto Rehhagel hatte er seine sportlich erfolgreichste Zeit, bis die Alkoholsucht seine Karriere zerstörte.

„Verpflichtet“ wurde Borowka vom „Steigenberger“ in Heringsdorf. Sein Co-Moderator ist ebenfalls ein bestens bekannter Fußballprofi, Christian Hochstätter. Ein Gladbacher, den man zur abgelaufenen Saison lieber auch nicht befragen sollte. Die Borussia verpasste nach einer sensationellen Hinrunde noch die europäischen Plätze. „Eigentlich ist das unser Anspruch“, sagt der ehemalige Sportdirektor des Clubs.

„Häuser aus der Gründerzeit sind der Hammer“

Zurück an die Promenade: Hochstätter hat den Zander gewählt. Fisch mag er und Usedom auch. Der Inselbesuch ist eine Premiere für den Gladbacher. „Die Häuser aus der Gründerzeit sind der Hammer. In dieser Masse habe ich das noch nicht gesehen“, sagt der 57-Jährige.

Kumpel Uli war schon häufig auf der Insel. Vor drei Jahren moderierte er die Fußball-WM aus Russland mit dem deutschen Debakel im Hotel Steigenberger mit Hansa-Ikone Stefan „Paule“ Beinlich. Nun brauchte Borowka für die EM wieder einen Fachmann an seiner Seite. Also rief er bei Hochstätter an, der nicht lange überlegen musste – zwei Wochen Usedom und ein Auftrag: Fußball gucken, erklären, analysieren und genießen. Knapp 80 Fans aus dem Hotel – kein öffentliches Public Viewing – waren im Steigenberger-Garten auf der Sonnenterrasse zum Auftaktspiel der Deutschen gegen Frankreich dabei.

Sie können mit dem Ball noch umgehen: Uli Borowka (r.) und Christian Hochstätter beim Kopfball-Match vor dem Restaurant Fisch Domke. Quelle: Henrik Nitzsche

Vorrundenaus für Jogis Jungs

Auf den Tippzetteln lag die Jogi-Elf bei knapp der Hälfte vorn, die beiden Ex-Profis setzten auf ein 2:2. Noch vor drei Tagen hatte Hochstätter ein richtig schlechtes Gefühl, wie er sagt. „So ein 0:4-Bauchgefühl.“ Naja, ganz so schlimm (0:1) wurde es nicht, „aber nach vorne ging nicht viel“, sagt Borowka. „Für mich fehlt ein Mittelstürmer. Mit der Rückkehr von Müller und Hummels ist der Umbruch aus meiner Sicht gescheitert“, ergänzt Hochstätter. Und doch glaubt er an Schwarz-Rot-Gold. „Es geht bis ins Halbfinale.“ Und der Uli? „Nach der Vorrunde ist Schluss.“

Einig sind sich die beiden aber, wenn es um die Aktivitäten vor dem Frühstück geht – ein kleiner Lauf auf der Promenade. Elf Kilometer nach dem Aufstehen – okay für ehemalige Fußballprofis, die gerne gemeinsam auch Golf spielen. Erst vor zwei Tagen waren sie auf der Anlage in Korswandt. „Mit dem Boot wollen wir auch noch aufs Stettiner Haff und mit dem Rad nach Swinemünde“, sagt Borowka, der als Usedom-Kenner seinem Kumpel, gegen den er viele Male in der Bundesliga gespielt hat, möglichst viel zeigen will.

Hansa-Aufstieg: Sensationell für die Region

Apropos Bundesliga: Beide haben häufig auch gegen Hansa gespielt. „Da sind wir nie so gerne hingefahren“, gibt der Ex-Gladbacher zu. „Da hingen die Trauben immer sehr hoch. Das wird auch jetzt nicht anders nach dem Aufstieg der Rostocker in die zweite Bundesliga. Für die Region ist es sensationell, dass sie wieder dabei sind. So viel Tradition in einer Liga, das gab es schon lange nicht mehr“, sagt Hochstätter und ergänzt: „Was würdest du schauen, wenn die Spiele parallel laufen: Hansa gegen Schalke in der zweiten Liga oder Greuther Fürth gegen Augsburg in der Bundesliga?“ Ich würde Hansa schauen. Borowka auch. „Ich habe aber noch ein Problem mit der zweiten Liga, Werder und so.“

Jetzt zählt erst mal Portugal, der nächste Gegner der deutschen Mannschaft. „Wir gewinnen und dann sind wir weiter“, meint Hochstätter, der am Tag des letzten Gruppenspiels gegen Ungarn (23.6./21 Uhr) abreisen muss. Er will aber wiederkommen. „Usedom ist wunderbar und der Strand und das Wasser sind einzigartig.“ Gebadet habe er jeden Tag, weil das Wasser schon so warm ist. „Über 20 Grad“, meint der Gladbacher felsenfest. Ich widerspreche und lasse die beiden ihren Fisch genießen.

Auf dem Heimweg mit dem Fahrrad halte ich an einer Anzeigetafel am Strandaufgang – Luft 18 Grad, Wasser 19 Grad. Hätte ich mal mit Herrn Hochstätter gewettet.

Von Henrik Nitzsche