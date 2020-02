Auf Usedom entsteht Deutschlands erster Heilwald für Kinder

Heringsdorf

Auf der Couch hocken statt im Wald spielen: Vielen Kindern ist die Natur fremd geworden, weil sich ihre Freizeitaktivitäten von draußen nach drinnen verlagert haben. „Hinaus – warum der Wald die Kinder gesund und glücklich macht!“ heißt das Projekt für Kinder, was bis Ende des Jahres in Heringsdorf umgesetzt wird.

Im Kur- und Heilwald soll eine deutschlandweit einmalige Kinderheilwaldstation eröffnet werden. „Das wird ein spezielles Angebot für Kinder im Hinblick auf Kindergesundheit, Rehabilitation und Gesundheitsprävention“, sagt Karin Lehmann vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder.

Stamm-Mikado, Liegen im Moos, Hangeln unter Bäumen, Balancebalken, Klangbaum, Zielwerfen mit Kienäpfeln – das sind nur einige von vielen Erlebnisstationen im Bereich des Steinernen Tisches. Der Kinderheilwald gliedert sich in verschiedene Funktionsbereiche. Dazu gehören eine Willkommenszone, eine Wahrnehmungszone, in der die Ansprache der unterschiedlichen Sinne im Vordergrund steht, und ein Bewegungsbereich, der vornehmlich auf orthopädische Anwendungen ausgerichtet ist. „Die Kommunikations- und Ruhezonen fördern die Interaktion untereinander und tragen wesentlich zur Förderung und Entwicklung der psychischen Fähigkeiten der Kinder bei“, sagt Karin Lehmann. Zu den zentralen Elementen im Kinderheilwald gehört die Berg- und Taltreppe, die durch das Tal am ehemaligen Wolfgangsee führen soll. Die Belastungstreppe überwindet einen Höhenunterschied von etwa zehn Meter.

Karin Lehmann ist im Kur- und Heilwald Heringsdorf unterwegs. Quelle: Dietmar Pühler

Die Eröffnung des europaweit ersten Kur- und Heilwaldes Anfang 2017 zwischen der Heringsdorfer Grundschule und dem Ahlbecker Jägersberg sorgte bereits für ein Alleinstellungsmerkmal der Kaiserbäder. „Auch jetzt nehmen wir eine Vorreiterrolle ein, zumal in den vergangenen zwei Jahren eine erhöhte Nachfrage nach einer Qualifizierung zum Thema Kindergesundheit zu registrieren war“, sagt Karin Lehmann, die gegenwärtig dabei ist, mit der Universität Rostock, Lehrstuhl Naturheilkunde, das medizinische Konzept für die Therapie unter Buchen und Kiefern zu erarbeiten.

70 Prozent der Kinder bewegen sich zu wenig

Sie hat Mediziner und Kliniken vor Ort ins Boot geholt, die Forst und mit Prof. Karin Kraft von der Uni Rostock „eine Koryphäe auf dem Gebiet“, so Karin Lehmann, die auch Statistiken bemüht: „Über 30 Prozent der Kinder leiden an anthropogenen Schlafstörungen. 70 Prozent der deutschen Kinder bewegen sich zu wenig. Konzentrationsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten und psychologische Störungen nehmen zu. Jedes zehnte Kind zeigt Angstsymptome. Durch die zunehmend digitalisierte und schnelllebige Welt fällt ein wertvoller Spannungslöser weg – die Bewegung.“

Beim Bau der Stationen soll ausschließlich Naturmaterial verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise als Brücken nutzbare Baumstämme, Baumscheiben als Sitzmöbel, Steine, Gehölzschnitt oder Erde. Die natürlichen Geländemodellierungen bieten mit Schrägen, Hügeln und Gängen zum Kriechen diverse Möglichkeiten zum Rutschen, Springen, Laufen und Balancieren. Landschaftsarchitekt Mario Poschadel vom Berliner Büro Stefan Wallmann hat die Stationen auf Papier gebracht. Rund 120 000 Euro kostet der Kinderheilwald – 85 Prozent werden gefördert.

Die Macher setzen auf eine bildhafte Sprache, Figuren sollen als Leitbilder die Kinder – vornehmlich zwischen fünf und zehn Jahre – durch den Wald führen. „Wir wollen auch das Thema Kunst in den Wald holen“, so Karin Lehmann. Dann wird aus dem Heringsdorfer Küstenwald eben ein „Zauberwald“.

Von Henrik Nitzsche